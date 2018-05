Lucia Orlando e Filippo Contri fingono al Grande Fratello 15? L’opinione di un ex concorrente della Casa

A Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, è stato intervistato oggi un ex concorrente del GF 15. Si tratta nello specifico Valerio Logrieco, uno dei tre super boni scelti quest’anno da Barbara d’Urso. Al Grande Fratello purtroppo lui è rimasto però poco perché, messo in nomination, ha dovuto lasciare la Casa dopo la prima settimana. Un’eliminazione che, secondo lui, sarebbe stata conseguente sopratutto alle scelte fatte dal suo rivale, ovvero Filippo Contri che, dopo il bacio dato a Lucia, si sarebbe furbamente accattivato le simpatie del pubblico. Una scelta questa che l’ex gieffino guarda ancora oggi con occhi sospetti e che, sicuramente, non ha giocato a suo favore.

Grande Fratello 15: Filippo e Lucia? “È strategia… avrei potuto fare lo stesso”

Se il futuro di Lucia Orlando e Filippo Contri come coppia sarà più o meno roseo Valerio Logrieco oggi non può saperlo. Lui, però, su come la loro storia ha avuto inizio all’interno della Casa del GF tuttora crede poco. “Io sono fermamente convinto che quel bacio scoccato due giorni prima della puntata è stato fatto appositamente, in modo tale da incuriosire la gente a casa” ha infatti affermato l’ex concorrente del Grande Fratello. “Io avevo un minimo di intesa con Mariana e avrei potuto fare lo stesso con lei” ha aggiunto poi lo stesso “È una strategia, è una delle armi da adottare nel reality […] La gente vuole questo, è incuriosita e tende poi a preferire chi ha intrapreso una relazione”.

GF 15, Lucia e Filippo in crisi: la loro storia è destinata a finire?

Quando Giada Di Miceli ha chiesto al suo ospite se, secondo lui, la storia tra Filippo e Lucia è destinata a durare anche dopo il Grande Fratello quest’ultimo, senza esitazione, ha risposto: “Io non credo”. I due, in effetti, stanno già facendo nella Casa i conti con i primi problemi di coppia. Riusciranno a superarli o il loro rapporto è già arrivato al capolinea? Staremo a vedere.