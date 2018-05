Lucia Bramieri sta male, furiosa contro Aida: lo sfogo al GF

Grande Fratello, Lucia su tutte le furie contro Aida: lo sfogo

Continuano le incomprensioni tra i concorrenti del Grande Fratello 2018. Nonostante l’avvertimento di Barbara d’Urso, gli animi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia non sembrano essersi placati del tutto. Tra tutti, la più insofferente pare sia Lucia. La donna non riesce a convivere insieme ad Aida. A quanto pare, la nuova del defunto Brambilla non riesce a sopportare l’atteggiamento della spagnola. Nel corso di questa settimana, la donna ha cercato un confronto con la Nizar, senza però ottenere grandi risultati. Sembrerebbe proprio che le due signore siano incompatibili in tutto e per tutto. Non si riescono infatti ad avere un dialogo pacifico e civile. Questa sera, Lunedì 7 Maggio 2018, Lucia ha nuovamente perso le staffe e si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo con alcuni dei suoi compagni di avventura.

Lucia Bramieri è nervosa e sta male al GF: tutta colpa di Aida

Lucia non riesce a tollerare Aida e il suo comportamento. La donna pare sia arrivata al limite della sopportazione. A quanto pare, la Bramieri non riesce più ad accettare quelle che sembrano essere delle vere e proprie provocazioni da parte della Nizar. “Noi dobbiamo sempre usare i guanti bianchi, e lei ci tratta sempre malissimo. Non la sopporto più, mi viene il nervoso. Non riesco più a gestire questa cosa.” La concorrente del GF 15 ha anche dichiarato di non riuscire neanche più a mangiare con tranquillità. La donna ha confidato ad alcuni concorrenti di andare a vomitare ogni volta che mangia a causa del nervoso che le prende contro la spagnola.

GF 15, Lucia contro Aida: sfogo inaspettato nella Casa per la Bramieri

La Bramieri pare non riesca più a vivere tra le stesse quattro mura di Aida. Come lei, anche gli altri sperano di vederla uscire dalla porta rossa della Casa al più presto. C’è addirittura chi chiede aiuti ai telespettatori, nella speranza che decidano di votare per fare uscire la spagnola.