Lucia Bramieri e Simone Coccia: messaggi a luci rosse letti in diretta al GF

Simone Coccia e Lucia Bramieri: al Grande Fratello i messaggi a luci rosse letti durante la diretta

I messaggi scambiati tra Lucia Bramieri e Simone Coccia hanno fatto molto discutere gli esperti di gossip già molto prima dell’inizio dei giochi al GF. Il contenuto di questa corrispondenza, inoltre, pare sia stato consegnato in questi giorni proprio nelle mani di Barbara d’Urso in una lettera anonima. Quest’ultima, però, ha voluto aspettare la prima serata per rivelare, al pubblico e ai concorrenti del reality, il contenuto di questi messaggi. Durante la seconda puntata del Grande Fratello, infatti, la conduttrice ha spiazzato tutti, leggendo in diretta le chat di Lucia Bramieri e Simone Coccia.

Grande Fratello: la versione di Lucia Bramieri sui messaggi inviati da Simone Coccia

“C’eravamo contattati attraverso messenger” ha dichiarato Lucia Bramieri durante la diretta del GF “Questi messaggi che mi hanno un po’ spiazzata sono arrivati in notte inoltrata”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Diciamo che ha fatto un po’ il galletto e diciamo che sono rimasta spiazzata perché sapevo che era fidanzato”. Dopo aver ascoltato i diretti interessati, in fine, Barbara d’Urso ha poi letto un messaggio mandato da Simone Coccia a Lucia dove c’era scritto: “Dove ti piace mordere?”. Il fidanzato della Pezzopane, allora, ha cercato sdrammatizzare tutto buttandola sul ridere.

Simone Coccia al Grande Fratello: il fidanzato della Pezzopane racconta la sua verità sui messaggi inviati a Lucia Bramieri

Il giorno dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello era stato lo stesso Simone Coccia a parlare per primo della volta in cui, in tarda notte, aveva contattato Lucia Bramieri. Stasera, però, in merito alla questione il fidanzato di Stefania Pezzopane ha dichiarato: “Ho scritto io per primo”. Ma i messaggi che lui e Lucia si scambiavano erano davvero dei messaggi a luci rosse? “Erano una via di mezzo” ha risposto lui “Però Lucia è stata molto brava che non mi ha dato retta”. La cosa, tuttavia, non ha convinto la conduttrice che a Simone e Lucia ha mandato un regalo speciale: un maglione che terrà i due uniti durante tutta la settimana.