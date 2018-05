Lucia Bramieri sbotta contro Mariana al GF: “Cammina sempre nuda”

Lucia Bramieri perde la pazienza al Grande Fratello: l’atteggiamento di Mariana che molto l’ha infastidita

Lucia Bramieri si è subito contraddistinta al Grande Fratello per essere una persona che non le manda di certo a dire nella Casa. A farle perdere la pazienza, oggi, sarebbe stata nello specifico Mariana. Come mostrato durante il day time, infatti, quest’ultima è stata accusata da Lucia di essere troppo presa da se stessa e di passare le giornate in Casa a non fare niente, senza mai dare una mano nelle faccende domestiche o aiutare gli altri nei lavori. Il suo disappunto la Bramieri lo ha poi manifestato anche agli altri concorrenti del GF che, sentendola parlare, hanno indirettamente fatto capire di essere d’accordo con lei.

Lucia Bramieri contro Mariana: “Sempre nuda… Non le ho mai visto pulire un piatto”

La Bramieri, vedendo Mariana dirigersi verso la sauna (ignorando la fila di piatti che lei e un’altra concorrente stavano pulendo), ha perso le staffe al Grande Fratello. “Non le ho mai visto pulire un piatto” ha detto allora Lucia lamentandosi del menefreghismo di Mariana “C’è chi fa troppo e chi fa niente”. “Lei fa delle gran sfilate e cammina sempre nuda” ha detto poi la nuora di Gino Bramieri quando poi in confessionale le è stato chiesto di spiegare cosa era accaduto. La stessa, in fine, ha anche sottolineato il fatto di essere stanca di non vedere Mariana darsi da fare nella Casa.

Grande Fratello 15, Mariana Falace e Luigi Favoloso: gli ultimi sviluppi

Al centro delle polemiche Mariana c’è finita in questi giorni anche per via della sua vicinanza sospetta a Luigi Favoloso. Secondo molti ragazzi e ragazze presenti in Casa, infatti, la concorrente starebbe avendo degli atteggiamenti equivoci nei confronti del fidanzato di Nina Moric. Quest’ultimo però, che fino alla scorsa settimana sembrava essere molto preso da Patrizia (amica di Mariana al GF), le attenzioni di Mariana non le ha di certo rifiutate in queste ore. Saranno forse loro la prossima coppia del Grande Fratello?