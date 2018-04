Lucia Bramieri al GF 15: un uomo misterioso l’aspetta fuori dalla Casa

Lucia Bramieri fidanzata? L’uomo misterioso che l’aspetta dopo il Grande Fratello

Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri, è ufficialmente entrata nella Casa del Grande Fratello Nip come donna single. Dopo il suo ingresso nel reality si è pure scherzato più volte sui presunti messaggi a luci rosse che Simone Coccia (concorrente fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane) le avrebbe mandato in passato privatamente. In tutto questo tempo, però, Lucia non ha mai detto o dichiarato di avere un fidanzato, anzi, si è sempre dichiarata libera da legami. Secondo il settimanale Oggi, però, la concorrente del Grande Fratello sembrerebbe avere un uomo fuori che l’aspetta.

Lucia Bramieri, tutto quello che c’è da sapere sul suo presunto fidanzato: l’indiscrezione di Oggi

“Lucia Bramieri, vedova del figlio del grande Gino, sta spopolando nella Casa del Grande Fratello” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Nello stesso paragrafo dedicato alla concorrente del GF 15, inoltre, è stato anche aggiunto: “L’eccentrica bionda pubblicamente si è sempre dichiarata single. A Milano, però, in molti sanno che da qualche anno Lucia frequenta un aitante e ricco quarantenne assai noto al mondo della notte meneghina”. Sull’identità di quest’uomo misterioso, però, niente è stato detto, dobbiamo aspettare che sia la stessa Bramieri a dichiararlo nella Casa? Forse, per avere la conferma, non ci resta che aspettare una sua dichiarazione al riguardo.

Lucia Bramieri e Simone Coccia: i messaggi letti in diretta al Grande Fratello

I riflettori su Lucia Bramieri al Grande Fratello si sono accesi soprattutto per via dei messaggi a luci rosse che Simone Coccia sembrerebbe averle mandato prima del loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A cercare di far chiarezza sulla questione, per di più, c’ha provato la stessa Barbara d’Urso che, lunedì sera in diretta, ha letto alcuni passaggi delle chat di Lucia e Simone. Quest’ultimo, a sua volta, ha cercato di sdrammatizzare tutto buttandola sull’ironia. Adesso, dopo lo scoop sul presunto fidanzato della Bramieri, si ritornerà a parlare della questione? Staremo a vedere.