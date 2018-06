Lucia Bramieri dopo il GF contro Alberto Mezzetti: “Il Re dei cafoni”

By

Lucia Bramieri attacca il vincitore del Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti? “Umiliante aver perso contro di lui”

Il Grande Fratello è finito ma dei protagonisti di questa edizione si continua ancora oggi a parlare. Questa volta a rilasciare delle dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore è stata Lucia Bramieri, uscita dalla Casa prima del gran finale. L’ex concorrente del GF, in un’intervista pubblicata dal giornale Ora, si è scagliata in particolare contro il vincitore del reality. La nuora di Gino Bramieri, infatti, ha fatto sapere di essere rimasta molto delusa di veder uscire trionfante Alberto Mezzetti dal gioco. La stessa, come è possibile leggere nell’articolo, ha addirittura definito “Umiliante” il fatto di aver perso contro di lui.

Lucia Bramieri contro Alberto Mezzetti e la vittoria di Tarzan al Grande Fratello: “È il re dei cafoni”

Che Lucia Bramieri non nutrisse un grande simpatia nei confronti di Alberto Mezzetti si era capito già al Grande Fratello. Nella Casa, infatti, la nuora di Gino Bramieri si era più volte scagliata contro Tarzan. Oggi, però, la Bramieri ha ancora una volta tirato in ballo il vincitore del GF. Alberto Mezzetti? “È umiliante aver perso contro il re dei cafoni” ha fatto sapere quest’ultima al giornalista di Ora che l’ha recentemente intervistata. L’articolo è stato condiviso dalla stessa Lucia sul suo profilo Instagram quindi, ad oggi, non si può dire certo che la signora Bramieri abbia cambiato idea.

Alberto Mezzetti dopo Il Grande Fratello l’Isola dei Famosi? Tarzan sogna di diventare naufrago

Uscito come vincitore dal Grande Fratello 15, Alberto Mezzetti ha più volte detto di essere intenzionato a continuare la sua carriera in TV. Dopo il GF, nello specifico, Tarzan sogna un altro reality, ovvero l’Isola dei Famosi. Il gieffino, infatti, ha detto che si vedrebbe molto bene nei panni di naufrago. Gli addetti ai lavori accoglieranno la sua richiesta?