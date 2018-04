Lucia Bramieri si fa il botulino? La frecciatina di Aida al GF

Grande Fratello, Aida Nizar e il botulino: la stoccata a Lucia Bramieri

Nella Casa del Grande Fratello sono nate le prime antipatie e simpatie. Aida Nizar non sembra essere affatto ben voluta dal gruppo. La spagnola pare abbia portato molto scompiglio. Intenti a conoscere qualcosa di più sulla vita vita della donna, alcuni concorrenti si sono lasciati trasportare dai suoi racconti. Parlando di aspetto esteriore, la nuova concorrente del reality-show in onda su Canale 5 ha svelato un importante dettaglio sul suo viso. La Nizar ha confessato senza problemi di farsi il botulino da ormai diverso tempo. Tra le tante cose dichiarate, la vincitrice della versione spagnola del GF ha anche ringraziato di avere la possibilità di ricorrere a determinati ritocchini estetici.

Lucia Bramieri dichiara di non fare il botulino al GF 15: Aida Nizar la smentisce

Di risposta a Aida, Lucia Bramieri ha dichiarato di non aver mai fatto il botulino. Di fronte a tale rivelazione, la spagnola è rimasta a dir poco sorpresa. La nuova concorrente del GF è infatti rimasta stupita dalle parole della sua coinquilina. Solo dopo, la donna si è lasciata andare con Alberto ad una inaspettata frecciatina. Secondo la Nizar non è assolutamente possibile che la Bramieri non faccia il botulino. La donna ha infatti dichiarato che secondo lei, Lucia non ha neanche una ruga e la pelle così lisca solo grazie a qualche ritocchino a cui sicuramente si sottopone. Le parole dell’ultima arrivata non lasceranno indifferenti nessuno. Siamo infatti sicuri che tali parole verranno riportate anche nel corso della terza diretta condotta da Barbara d’Urso.

Aida Nizar al Grande Fratello 2018: caos nella Casa

A quanto pare, i concorrenti del GF non sembrano apprezzare Aida. Gli inquilini della Casa hanno già dimostrato di non approvare la spagnola e di non voler avere niente a che fare con lei. Ne vedremo davvero delle belle nel corso dei prossimi giorni. Come in Spagna, la Nizar farà parlare molto di sé anche in Italia.