Perché Luca Tommassini ha lasciato X Factor ed è andato ad Amici di Maria De Filippi

Dopo dieci edizioni Luca Tommassini ha lasciato X Factor per approdare ad Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di direttore artistico. Una scelta che l’artista farebbe di nuovo: con la moglie di Maurizio Costanzo c’è grande intesa e stima, come ammesso anche dallo stesso Tommassini. Ma perché Luca ha lasciato il talent show di Sky? “Volevo mettermi in gioco. Mi piace l’idea di poter gestire dei numeri di ballo, ad Amici ci sono talenti impressionanti, nessuno ha un corpo di ballo così. A X Factor ho fatto un’esperienza musicale. Che poi nella mia carriera ho lavorato più con i cantanti che con i ballerini”, ha spiegato il ballerino e coreografo nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Luca Tommassini svela che non tornerà ad X Factor per la prossima edizione

Felice dell’esperienza ad Amici 17, Luca Tommassini non tornerà ad X Factor. “Per il momento no. Mi piace avere il coraggio di aprire nuove porte. X Factor ha bisogno di aria nuova, io per dieci edizioni ho cercato di rinnovarlo ogni anno”, ha chiarito il coreografo. Che differenza c’è tra il programma di Sky e quello di Maria De Filippi? “Ad Amici c’è la parte reality molto forte, viene raccontata la parte privata. X Factor te li presenta più come artisti”.

Luca Tommassini felice di lavorare ad Amici con Maria De Filippi

Luca Tommassini è molto felice di lavorare al fianco di Maria De Filippi. “Sono affascinato dalla sua testa e da come gestisce la diretta. Lei è una giocatrice e se la gioca in diretta. È sorprendente. Amici è una esperienza fortissima, più forte di qualsiasi altra esperienza della mia vita professionale”.