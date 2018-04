Luca Onestini fa una promessa a Giulia De Lellis dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante

La fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha sconvolto tutto il pubblico di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Tra i tanti pure Luca Onestini, l’ex tronista del Trono Classico che conosce bene Andrea e Giulia. Nella puntata odierna del programma radiofonico che conduce con Raffaello Tonon su Radio Zeta, Luca ha confessato di essere molto triste per la notizia. Come tutti, anche Onestini riteneva Damante e la De Lellis la coppia perfetta, quella del per sempre. Ma la vita va avanti e spesso riserva spiacevoli sorprese: per questo Luca ha voluto fare pubblicamente una promessa importante per Giulia.

Il messaggio di Luca Onestini per Giulia De Lellis

“Ho il cuore spezzato per questa notizia dei Damellis”, ha fatto sapere Luca Onestini su Radio Zeta. “Voglio molto bene a Giulia, lei lo sa, e gli starò vicino in questo momento”, ha aggiunto l’ex fidanzato di Soleil Sorgè. Una promessa importante per la De Lellis che ha sicuramente bisogno dei suoi amici per affrontare la separazione da Andrea Damante. E oltre a Luca Onestini, la web influencer potrà contare anche su Ivana Mrazova. Proprio di recente le due si sono concesse un’uscita tra donne e – siamo sicuri – in futuro ce ne saranno tante altre per guarire il cuore spezzato della De Lellis.

Amore a gonfie vele tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

E mentre la coppia Giulia De Lellis-Andrea Damante è scoppiata, procede a gonfie vele tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip i due modelli sono più che mai uniti e complici e convivono già a Milano.