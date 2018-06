Luca Onestini, l’aneddoto piccante raccontato ai fan: “Una settimana senza Ivana, quando è tornata presi dall’impeto e…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip non si sono persi di vista un secondo. Nell’ultima settimana però la modella ceca è volata lontano dal suo amore, concedendosi una vacanza in famiglia. E la distanza pare aver stimolato gli appetiti dei due giovanotti, almeno stando a quello che ha confidato ai fan durante una diretta su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne. Il bolognese classe 1993 infatti, rispondendo a una domanda di una seguace, si è sbottonato un poco sull’incontro avuto con la Mrazova appena dopo il rientro dalle ferie di quest’ultima. “Presi dall’impeto…”

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Eh ragazzi, succede anche questo”

Poche ore fa Luca Onestini mentre viaggiava in auto con l’autista (o amico) si è speso in una lunga diretta per i fan che, tra le tante domande, gli hanno anche chiesto dove fosse Ivana: “Mi raggiunge domani a Roma. Ieri è tornata, è stata via una settimana quindi potete capire…”. L’ex tronista con quel ‘potete capire’ cosa vorrà intendere? Il mistero, caso mai ci fosse, è presto svelato: “Cioè io sono tornato dalla radio, ci siamo visti e poi puntini di sospensione”. Immediatamente l’autista gli fa eco, simpaticamente scocciato: “Due ore di ritardo”. “Ieri lui si è un po’ incaz…to – ribatte il bolognese – Pensa che presi dall’impeto le ho pure lanciato gli occhiali giù dalla finestra…Eehh ragazzi succede anche questo”. Breve nota finale: Luca nel narrare il simpatico e bollente aneddoto ha mantenuto la sua proverbiale simpatia senza per nulla essere volgare.

Ivana e Luca sempre più in love

La coppia sbocciata sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia prosegue dunque a macinare intenso amore, tanto che qualche settimana fa il tronista ha anche confessato di aver intrapreso la convivenza con la modella ceca, nonostante non fosse stata preventivata. Tutto è successo in maniera rapida e vorticosa, ma senza alcun rimpianto. Anzi, per l’ex Mister Italia tutto è semplicemente perfetto: “Avere la fortuna di potermi addormentare e svegliare al suo fianco è la cosa più bella che ci possa essere.”