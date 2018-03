Luca Onestini: la convivenza con Ivana e nuove dichiarazioni su Soleil

Luca Onestini dopo il Grande Fratello Vip: l’amore e la convivenza con Ivana Mrazova e le parole su Soleil

Luca Onestini ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad alcune particolari dichiarazioni. Oltre a parlare della sua attuale fidanzata, il giovane ha anche rivelato un suo personalissimo pensiero su Soleil. Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, l’ex tronista ha capito sin da subito che il pubblico avrebbe voluto la storia d’amore con la modella cieca. In ogni caso, i due diretti interessati hanno voluto prendersi del tempo per essere sicuri al cento per cento dei sentimenti che provavano l’uno per l’altra. Alla fine, il desiderio dei telespettatori del reality-show di è avverato.

Grande Fratello Vip, Luca e Ivana: la storia d’amore prosegue a gonfie vele con la convivenza

In una delle loro ospitate a Mattino 5 da Federica Paniccucci, Onestini e la Mrazova rivelarono di trascorrere moltissimo tempo insieme. In ogni caso, in quell’occasione non si parlò assolutamente di convivenza. Luca e Ivana dichiararono infatti di vivere ancora separatamente. Ad oggi, le cose sono cambiate. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti svelato di essere andato a convivere con la sua attuale fidanzata. “E pensare che non era nei piani! La prima volta che sono andato a causa sua dovevo restare solo due giorni, ma alla fine mi sono asserragliato dentro il suo appartamento e non sono mai più tornato a casa. Insieme è tutto stupendo.” A quanto pare, vivere sotto lo stesso tetto è una grande emozione per il bel ragazzo. “Avere la fortuna di potermi addormentare e svegliare al suo fianco è la cosa più bella che ci possa essere.”

Uomini e Donne, Luca Onestini: le ultime parole su Soleil

Da quando è uscito dal GF Vip, Onestini non ha mai più visto e sentito Soleil. Sulla sua ex fiamma il ragazzo dichiara: “Con Soleil ero felice, ero convinto che anche lei lo fosse, invece è finita male… meglio così.”