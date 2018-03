Luca Bizzarri e Ludovica Frasca: l’ex velina ha un nuovo fidanzato

L’ex fidanzata di Luca Bizzarri ritrova l’amore: ecco chi è il nuovo fidanzato della velina Ludovica Frasca

È finita tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca ed oggi, secondo il settimanale Chi, un nuovo ragazzo sembrerebbe aver conquistato il cuore della velina. La notizia, in particolare, è stata riportata dal giornale di Alfonso Signorini nella rubrica Chicche di Gossip. Il nuovo fidanzato di Ludovica Frasca, inoltre, ha anche un nome. Si tratterebbe dello sportivo, pallavolista, Alex Ranghieri. La coppia sarebbe stata avvistata insieme in un noto locale milanese, locale che poi avrebbero lasciato insieme per dirigersi direttamente a casa di lei. Al momento, tuttavia, niente è stato confermato o smentito dai diretti interessati anche se, allo stato attuale delle cose, i due sembrerebbero essere ormai una coppia di fatto.

Fracesca Frasca, velina ed ex fidanzata di Luca Bizzarri, si è fidanzata: lo scoop sul nuovo amore

Si chiama Alex Ranghieri il nuovo fidanzato di Ludovica Frasca, ex velina e adesso anche ex fidanzata di Luca Bizzarri. Dopo il conduttore di Quelli che il calcio, dunque, la ragazza ha voltato pagina con lo sportivo, pallavolista. Come si legge nell’ultimo numero di Chi, infatti, “L’ex fidanzata di Luca Bizzarri si è presentata mano nella mano” in un noto ristorante milanese “Con il pallavolista Alex Ranghieri”. Nello stesso trafiletto, inoltre, è stato anche aggiunto: “I due, a fine serata, sono stati visti varcare insieme il portone di casa di lei, in zona Moscova”.

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati: è ufficialmente finita la loro relazione

Recentemente si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Luca Bizzarri e Ludovica Frazzi. L’ultimo scoop riportato da Chi, tuttavia, sembrerebbe smentire categoricamente questa ipotesi. Adesso, dunque, un nuovo fidanzato si è fatto strada nel cuore di Ludovica e di tornare insieme con Luca Bizzarri, la stessa, sembrerebbe non avere intenzione in questo momento.