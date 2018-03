Lory Del Santo torna a parlare del figlio morto: Barbara d’Urso scoppia a piangere

Domenica Live, Lory Del Santo parla del figlio Conor: Barbara d’Urso in lacrime

Lory Del Santo è tornata a Domenica Live per parlare di Conor, il figlio avuto da Eric Clapton e morto 27 anni fa. Dopo aver rivelato del bigliettino che il bambino – scomparso a New York all’età di 4 anni – ha lasciato ai suoi genitori prima di morire, Lory ha raccontato del primo incontro con il musicista inglese. Di come sia stato difficile intraprendere una relazione con il cantante e ha addirittura confidato che il manager di Clapton le ha offerto dei soldi per abortire. La testimonianza si è fatta più emozionante quando l’ex protagonista del Drive In ha rammentato quel maledetto giorno, quando per andare a controllare un fax non è più riuscita a tenere sotto controllo il figlio, che è così precipitato da un grattacielo americano. Le parole di Lory hanno emozionato tutti, a partire dalla padrona di casa Barbara d’Urso, che a stento ha trattenuto le lacrime.

Le parole di Lory Del Santo che hanno fatto piangere Barbara d’Urso

Nel ricordare il primo figlio Conor, Lory Del Santo ha versato qualche lacrima, ma ha voluto lasciare un messaggio di speranza a tutte quelle persone che hanno perso qualcuno di importante. “Io non piango mai. Ho pianto troppo. La vita, nonostante tutto, è meravigliosa. Non si può sempre pensare al passato, a quello che è stato. Bisogna pensare al futuro” ha spiegato la showgirl, che è positiva nonostante il grande dolore provato. Una forza che ha stupito la stessa Barbara d’Urso che, con gli occhi lucidi, ha voluto puntualizzare: “Tanti parlano male di te, del tuo essere svampita, ma non ti conoscono. Non conosco la tua forza”. La presentatrice napoletana ha elogiato Lory per la forza con la quale è riuscita in quasi trent’anni a sopravvivere alla morte del suo primo figlio. Un dramma che tocca i cuori di tutti, ma soprattutto di chi come Barbarella è mamma.

Il pubblico supporta Lory Del Santo a Domenica Live

Dopo la testimonianza di Lory Del Santo a Domenica Live, sui social network sono apparsi tanti messaggi di supporto e stima nei confronti dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Pechino Express. “Lory Del Santo vive in un mondo tutto suo, un po’ come tutti noi, ma il suo essere lunatica, stramba, non è altro che una conseguenza al dramma del figlio. Una donna che sembra forte, ma in realtà è molto fragile” ha osservato qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha fatto sapere: “Mai avrei immaginato una storia del genere. Insomma, una come Lory del santo la vedo sempre parlare di robe frivole e oggi, sentendo della morte di suo figlio, mi si è spezzato il cuore. e non mi vergogno di dire che ho ascoltato piangendo per tutto il tempo”. E poi ancora: “Lory del Santo mi ha emozionato e fatto commuovere. Che donna! Una forza di volontà pazzesca!”.

Come è morto il figlio di Lory Del Santo e Eric Clapton

Conor Clapton, il figlio che Eric ha avuto da Lory Del Santo è morto a causa di un tragico incidente. Il piccolo si trovava in un lussuoso appartamento di New York insieme alla madre, che all’epoca dei fatti non stava già più insieme all’inglese. La cameriera stava pulendo le finestre della cameretta del bambino, mentre Conor giocava in un’altra stanza. Come ha raccontato spesso Lory, all’improvviso ha sentito il suono di un fax che arrivava al piano inferiore. Si è recata a prenderlo, sicura che il cameriere avrebbe controllato Conor. Il bimbo di quattro anni e mezzo, però, si è diretto nella sua camera da letto. Quando la Del Santo è tornata di sopra ha notato che suo figlio non c’era più. La showgirl si è subito precipitata nella stanzetta di Conor, dove la finestra era ancora aperta. Purtroppo, il figlio era precipitato nel vuoto, schiantandosi contro il terrazzo di un altro edificio.