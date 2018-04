Lory Del Santo e Marco Ferri si sono baciati prima dell’Isola dei Famosi

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della liason tra Lory Del Santo e Marco Ferri. Un flirt avvenuto 12 anni fa, quando il giovane era appena maggiorenne e non era ancora un naufrago dell’Isola dei Famosi. Dopo che l’amico di Francesco Monte ha smentito a Domenica Live un coinvolgimento amoroso con Lory, la Del Santo ha parlato di un bacio a Pomeriggio 5. L’ex volto del Drive In ha spiegato di aver conosciuto Marco anni fa e di averlo invitato a casa sua prima del famoso weekend a Cannes, dove sono stati costretti a dividere una camera matrimoniale perché tutti gli alberghi erano pieni.

La confessione di Lory Del Santo sul bacio a Marco Ferri

“Prima del famoso weekend, ho invitato Marco a vedere la partita dell’Inter. Ma non sapevo fosse il figlio di Riccardo Ferri, lui non me l’ha mai detto” ha detto Lory Del Santo a Pomeriggio 5. “A casa mia c’è stato un bacio e ho pensato potesse nascere qualcosa. Così dopo l’ho invitato per il weekend” ha fatto sapere Lory. “C’è stato un bacio breve, non a stampo. Era una cosa che prometteva…Poi abbiamo sentito dei rumori in casa ed è finito subito” ha aggiunto la Del Santo. “Ha una bellissima bocca, in quell’occasione aveva una bellissima maglietta stretta e non serviva che se la toglieva, si vedeva tutto…” ha concluso Lory.

Lory Del Santo e Marco Ferri sono stati davvero insieme?

Come reagirà Marco Ferri alle nuove dichiarazioni di Lory Del Santo? E poi, i due sono stati insieme oppure no? Semplice flirt o breve storia di passione? Il mistero si infittisce…