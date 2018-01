Lorena Forteza oggi: la nuova vita dell’attrice de Il Ciclone di Pieraccioni

Che fine ha fatto Lorena Forteza, l’attrice de Il Ciclone di Pieraccioni?

Sono passati più di venti anni dall’uscita de Il Ciclone, uno dei film cult di Leonardo Pierracioni. Che fine ha fatto la protagonista Lorena Forteza, l’attrice colombiana che interpretava il ruolo della ballerina Caterina? L’interprete è da anni lontana dal mondo dello spettacolo. Ha infatti deciso di allontanarsi dal set e dalle luci della ribalta per vivere una vita tranquilla, del tutto normale. Soprattutto perché in passato, a causa dell’eccessiva popolarità, la Forteza ha passato dei momenti davvero brutti. In una recente intervista concessa al settimanale Spy, Lorena ha raccontato di essere stata schiacciata dal peso della popolarità. Un peso al quale non era per niente abituata: aveva appena 19 anni quando è stata scelta dal regista toscano e alle spalle aveva solo una breve carriera da modella.

Lorena Forteza oggi foto e dichiarazioni al settimanale Spy

“Ero una semplice modella di appena 19 anni, estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita. Poi sono venuti i tempi bui. Quando il successo mi ha travolto”, ha ricordato la Forteza alla rivista edita da Mondadori. “Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”, ha aggiunto Lorena. L’ex attrice ora sta meglio e ha ritrovato il rapporto con il figlio, che ha 22 anni e vive in Italia.

Lorena Forteza figlio: Ruben ha 22 anni e vive in Italia

“Ora il periodo più brutto l’ho lasciato alle spalle. Mio figlio Ruben ha 22 anni, è un uomo e ha maggiore consapevolezza delle cose. Appena posso lascio la Spagna, dove vivo, e vengo in Italia a trovarlo” ha spiegato Lorena, che ha ritrovato anche il suo peso forma dopo essere ingrassata a dismisura.

L’attrice de Il Ciclone è single e non vuole più recitare

Molto legata al figlio, Lorena non è più interessata al cinema così come all’amore. Da tempo è infatti single. “Il lavoro di attrice non mi manca e al momento non tornerei a farlo. Sono single. Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. E non voglio più lavare le mutande e i calzini di nessun uomo”, ha puntualizzato. Dopo Il Ciclone, la Forteza ha recitato in Facciamo fiesta, Colpo di stadio e Il mondo è meraviglioso.