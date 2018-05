Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke: il direttore di Rai2 si scusa

Lorella Cuccarini contro Rai2: “Senza parole”

Lorella Cuccarini sbotta contro Rai2. Il motivo? Ieri sera, la finalissima di The Voice of Italy 2018 è andata in onda fino a tardi e la puntata di Fan Caraoke (con lei protagonista) è stata trasmessa praticamente a notte fonda. La Cuccarini, però, non l’ha fatta passare liscia a chi si occupa della programmazione tv e ha così rimproverato i responsabili. Queste le parole usate su Twitter dalla ballerina in passato scoperta da Pippo Baudo: “Senza parole…#FanCaraoke #secondaserata!?“.

Il direttore di Rai2 si scusa con Lorella Cuccarini

Si sa, quando “La notte vola” (parafrasando una sua canzone) Lorella Cuccarini sbotta. Scherzi a parte, il direttore di Rai2 ha subito riconosciuto l’errore e ha porto le sue scuse per il trattamento riservato ieri sera a Fan Caraoke. Su Twitter Andrea Fabiano è intervenuto con queste parole: “Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra e al pubblico“.

Dove vedere la puntata di Fan Caraoke con la Cuccarini

In attesa che venga deciso e comunicato l’orario della replica, la puntata di Fan Caraoke con protagonista la Cuccarini è già disponibile online. L’episodio “incriminato” del programma di Rai2 si può vedere in streaming on demand consultando la pagina web: www.raiplay.it/programmi/fancaraoke. La trasmissione è condotta da Andrea Perroni, insieme a Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas.