Lorella Boccia, ballerina (nata ad Amici) e conduttrice (affiancherà Ezio Greggio alla serata di gala del Festival di Montecarlo, in onda domenica 11 marzo in seconda serata su Canale 5), si racconta al settimanale Oggi.

Lorella Boccia: “Niccolò Presta era il mio agente, presto sarà mio marito”

La ragazza è sempre più innamorata di Niccolò Presta (agente di spettacolo e figlio del noto manager Lucio) che recentemente le ha chiesto di sposarlo.

“Ho l’uomo giusto accanto – dichiara -, mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco. È una sensazione che mai avevo provato. Lui è un essere speciale. Così perbene, così educato. Non è manierismo, lui è davvero perbene ed educato sempre, a casa come nel lavoro. Io sono così fiera di lui, era il mio agente, presto sarà mio marito”.

E prosegue: “Siamo il giorno e la notte, ma diventiamo complementari quando siamo insieme. Mi hanno conquistato i suoi occhi belli che sono esattamente lo specchio della sua anima. Non è una frase fatta, ma la verità”.

Lorella Boccia mamma? “Al momento non abbiamo intenzione di fare un figlio, conviviamo con pappagalli e cani”

La volontà di allargare la famiglia per ora non c’è: “Al momento non abbiamo intenzione di fare un figlio, ma quando lo faremo dovremo porci il problema”.

A quale “problema” fa riferimento? Al fatto che hanno iniziato una sorta di “convivenza allargata” con due pappagalli e due cani: “Ora non ci voglio pensare, devo ancora capire come ho fatto a mettermi in una situazione così… complessa. Ma li amiamo pazzamente”.

Lorella Boccia e i dettagli della proposta di matrimonio

È il 27 dicembre 2017, giorno del compleanno della showgirl. I due sono in vacanza e… “lui – raccontò la Boccia al settimanale Gente – organizza per me una romantica cena sulla spiaggia: intorno a noi rosse, petali e cuori. Mi consegna una lettera che parla di noi, di quello che siamo stati e saremo, delle nostre vite. Pensavo che la serata si sarebbe conclusa così”.

E invece “Mi ritrovo al quarto piano di un appartamento. Vedo il papà di Niccolò che fa partire la mia canzone preferita, Come nelle favole, la colonna sonora del nostro amore. Sul tavolo c’è una magnifica torta. Intorno, i nostri amici”. Quali? Paola Perego con la figlia Giulia Carnevale e il compagno, Ezio Greggio con la compagna Simona Gobbi, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco.

“La musica cambia: ora sento le note di Una su un milione. Il mio fidanzato mi fa affacciare al balcone, sotto c’è un enorme cuore di candele con scritto: Will you marry me? [Mi vuoi sposare?, ndr]. Lui è in ginocchio, con l’anello. Tutti aspettano il mio ‘sì’ ma io, in preda all’agitazione, inizio a piangere, finché qualcuno mi sollecita: devo rispondere. A quel punto dico ‘sì’ e mi lascio andare alla gioia. Mai mi sarei aspettatata una dichiarazione plateale, Niccolò è molto riservato. Come il padre: Lucio si è persino commosso”.