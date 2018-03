Loredana Lecciso a Domenica Live: la crisi con Albano continua

Loredana Lecciso e Albano sono tornati insieme? La risposta a Domenica Live

Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live per parlare della crisi con Albano Carrisi. E sì, perché la coppia è ancora separata: dallo scorso dicembre non è più riuscita a riappacificarsi. Nel salotto di Barbara d’Urso, la pugliese ha rivelato che è rimasta in contatto con il cantante per il bene dei figli Yasmine e Bido ma che per il momento entrambi conducono vite separate. Loredana ha lasciato Cellino San Marco per tornare a Lecce, dove è momentaneamente impegnata con le prove di un musical, mentre Albano è in giro per il mondo con il suo tour prima di approdare a The Voice, dove ricoprirà il ruolo di giurato accanto a J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.

Le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso su Albano e Romina

“Io adesso sono a Lecce perché sto preparando le prove di uno spettacolo. Sono in una fase di grande solitudine utile. Sto cercando di ritrovare i miei equilibri. È un periodo molto razionale. A Cellino San Marco è capitato di tornarci. Però, a Lecce, la mia città, sto caricando le mie batterie. Con Al Bano condividiamo l’obiettivo della nostra vita, i figli. Ci sentiamo tutti i giorni. Nella vita è importante il rispetto” ha fatto sapere Loredana Lecciso a Domenica Live.

E poi ancora: “Voglio stabilire e mantenere il rapporto di grande rispetto e amicizia, valori, che ci hanno legato. Voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento, amo me stessa. Sarò sempre grata a lui perché mi ha dato due figli eccezionali”.