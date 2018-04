Loredana Lecciso: il botta e risposta tra lei e Albano continua

Loredana Lecciso: il messaggio per Albano che non ti aspetti

Il triangolo amoroso tra Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di gossip. L’ultimo botta e risposta, però, prima sui giornali e poi sui social ha coinvolto solo due di tre dei diretti interessati. Si tratta nello specifico di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Quest’ultima, infatti, proprio un’ora fa ha caricato sui social una foto. L’immagine condivisa è la copertina di DiPiù dove, in primo piano, sarebbero state riportate le ultime dichiarazioni di Albano rilasciate al settimanale. Parole che, come è facile intuire, non hanno molto fatto piacere alla Lecciso la quale, tuttavia, con molta diplomazia e senza scomporsi ha detto anche questa volta la sua.

Albano Carrisi: “È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto”

La frase che ha fatto tanto discutere, per la precisione, è la seguente: “È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto”. La reazione di Loredana Lecciso? Sul suo profilo, in un post riportante la foto, la showgirl ha scritto: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Altro, però, la stessa non ha aggiunto. Probabilmente per scoprirlo dobbiamo aspettare la sua prossima ospitata in TV che, stando agli ultimi segnali lanciati da Barbara D’Urso, potrebbe avvenire questo fine settimana a Domenica Live.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso: lo scontro in diretta TV

Certo è che quelli che speravano di veder presto ritornare insieme Albano e Loredana oggi, dopo questo botta e risposta, probabilmente saranno costretti a ricredersi. Lo scontro più acceso (almeno pubblicamente) i due però lo hanno avuto proprio in diretta TV. In una puntata di Storie Italiane, infatti, la Lecciso e Albano non se le sono mandate certo a dire a telefono. Se, fino a qualche tempo fa, Albano e Loredana Lecciso sembravano intenzionati a mantenere un profilo basso adesso, allo stato attuale delle cose, tutto sembra essere cambiato.