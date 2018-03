Cosa ne pensa Barbara d’Urso della lite scoppiata all’Isola dei Famosi tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger

Com’era prevedibile, le immagini della lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger sono state mandate in replica a Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara d’Urso – che ha parlato a lungo negli scorsi mesi del canna-gate che ha coinvolto Francesco Monte – ha mandato in onda quello che è successo all’Isola dei Famosi senza lasciarsi troppo coinvolgere. In che senso? Barbarella ha premesso che non vuole commentare l’accaduto ma ha confidato di essere confusa sul riferimento fatto dalla Marcuzzi a Mercedesz Henger, la figlia di Eva. “Cosa c’entra la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi mi è sfuggita, poi non voglio commentare…” ha fatto sapere la dottoressa Giò, che ha preferito dunque non dilungarsi troppo sull’argomento e ha scelto di parlare di altro con i suoi ospiti.

Il precedente tra Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso

Nei giorni scorsi, invece, Alessia Marcuzzi aveva lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso e ai suoi programmi che l’ex attrice non ha molto apprezzato. La Pinella aveva accusato alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi di aver fornito nei salotti tv una versione diversa da quella detta una volta tornati in Italia. La d’Urso, a Pomeriggio 5, ha sottolineato che lei c’entra ben poco con quello che gli ex naufraghi dicono nelle sue trasmissioni. “Se vengono qua, mi guardando negli occhi, e dicono la loro verità, io non ci posso fare niente. A casa mia ognuno è libero di dire quello che vuole” ha ribadito Carmelita.

Lo sfogo di Eva Henger dopo l’attacco di Alessia Marcuzzi

Intanto, dopo l’attacco di Alessia Marcuzzi, Eva Henger si è difesa sui social network, dove ha puntualizzato di non aver compreso lo sfogo della conduttrice romana. “L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te. Amore, lo stai facendo ora con queste parole” ha tuonato l’ungherese su Instagram.