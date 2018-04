L’Isola di Pietro: la seconda stagione ci sarà. Ecco la conferma

L’Isola di Pietro: la foto che conferma la seconda stagione

Una foto pubblicata sul profilo Instagram dell’attrice Alma Noce, che interpreta Caterina Rovandi ne L’Isola di Pietro, confermerebbe l’arrivo della seconda stagione dell’amata fiction italiana. Alma Noce ha postato tra le sue Ig stories la foto della copertina della sceneggiatura de L’Isola di Pietro. Sulla prima pagina si vede chiaramente scritto “primo episodio” con tanto di scritta a penna “Alma” lasciando intendere che sia il copione della stessa attrice. La cosa che ci porta a pensare che la foto non sia solo un ricordo della nipote di Gianni Morandi nella fiction è la dicitura: “Seconda Stesura 7 Aprile 2018“. Data che toglie chiaramente ogni dubbio e porta ad affermare che la seconda stagione della fiction ci sarà e si sta già lavorando per la realizzazione.

L’Isola di Pietro: tra il cast anche Lorella Cuccarini?

Da tempo ormai, sul web, circola l’indiscrezione su Lorella Cuccarini. La Cuccarini potrebbe entrare nel cast de L’Isola di Pietro affiancando il suo amico Gianni Morandi, con cui ha già collaborato in passato. Questo potrebbe essere un grande ritorno come attrice di fiction per Lorella Cuccarini. L’ultima serie televisiva a cui aveva partecipato risale al 2012 e si chiamava L’amore è sordo, messa in onda su Rai 1. La fiction con Morandi, già campionessa di ascolti con la sua debuttante prima stagione, potrebbe quindi aver preso in considerazione l’idea di aggiungere Lorella Cuccarini nel suo cast.

L’Isola di Pietro: la trama

L’Isola di Pietro, ambienta in Sardegna, vede protagonista il pediatra Pietro interpretato da Gianni Morandi e la figlia vicequestore Elena (Chiara Baschetti). Elena, tornata a Carloforte da Milano, ritroverà sua figlia Caterina (Alma Noce). Elena non l’aveva accettata e Caterina è all’oscuro di tutto. Una fiction fatta di misteri, intrighi e tanto amore che ha fatto affezionare gli italiani che sperano in una seconda stagione.