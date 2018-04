L’Isola dei Famosi in onda martedì 3 aprile con la verità su Franco Terlizzi

L’Isola in onda martedì: perché Franco ha abbandonato?

Il pubblico di canale 5 dovrà attendere martedì 3 aprile per scoprire il motivo che ha costretto Franco Terlizzi a lasciare l’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà infatti in onda domani. Come si legge dal comunicato Mediaset, sarà Alessia a svelarci perché Franco è dovuto tornare in Italia. Diverse le ipotesi spuntate nelle ultime ore circa l’uscita dal gioco di Franco: problemi di salute o squalifica? Tutte supposizioni che avranno una risposta solo domani.

Anticipazioni Isola dei Famosi, martedì 4 aprile 2018

Durante la puntata scopriremo l’eliminato tra Gaspare, Francesca Cipriani e Jonathan. Verrà aperto un televoto lampo tra le due sospese, Rosa Perotta e Elena Morali. Vedremo se l’eliminazione di Franco cambierà qualcosa, dando a qualcuno la possibilità di rimettersi in gioco. Infine, è possibile che vengano già eletti uno o più finalisti.

Semifinale Isola dei Famosi: lunedì 9 aprile

Si era vociferato di uno slittamento dell’Isola dei Famosi al venerdì, ma pare sia confermato che la semifinale andrà in onda lunedì 9 aprile.