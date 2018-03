Lidia Vella parla della storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il suo pensiero

La storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto sta davvero appassionando tantissimi fan del piccolo schermo ormai. A dire la sua a tal proposito, qualche minuto fa, è stata proprio Lidia Vella, nota a tutti per aver partecipato al Grande Fratello qualche anno fa (insieme alla sorella gemella e al suo ex fidanzato). Invitata a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex gieffina non ha potuto fare a meno di commentare la nuova coppia nata all’Isola dei Famosi. Su di loro, infatti, non ha dubbi: sono belli, giovani e innamorati. E di Cecilia Rodriguez, invece, che cosa pensa?

Lidia Vella: Cecilia Rodriguez? “Secondo me sta rosicando”

Quando la conduttrice ha riportato alla sua ospite le ultime dichiarazioni di Cecilia Rodriguez riguardo la relazione tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, Lidia Vella, senza peli sulla lingua, ha detto: “Posso essere sincera? Secondo me sta rosicando!”. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, l’ultima cosa che una donna vorrebbe è vedere il proprio ex in compagnia di una bella ragazza come Paola Di Benedetto. Sarà così? Quando detto da Cecilia Rodriguez corrisponde o non corrisponde a realtà? Su questo punto, al momento, Lidia Vella sembrerebbe non avere dubbi.

Cecilia Rodriguez: la sua opinione su Paola Di Benedetto e Francesco Monte

Intervistata da settimanale Nuovo Cecilia Rodriguez non si è per niente scomposta parlando di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Al suo ex infatti la sorella di Belen augura il meglio. “Spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita” ha detto l’argentina.Un augurio questo che, tuttavia, sembrerebbe non aver convinto Lidia Vella.