Lidia Vella sta male dopo il Grande Fratello: è in cura da uno psicologo

Lidia Vella dallo psicologo dopo il Grande Fratello: la confessione in radio

Non è un periodo facile per Lidia Vella. L’ex concorrente del Grande Fratello, tra le protagoniste della penultima edizione del reality show, ha riscontrato negli ultimi mesi una particolare forma di tristezza. La siciliana lo ha raccontato a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove da qualche anno occupa la rubrica Amore Airline. Questa volta, anziché rispondere ai quesiti d’amore degli ascoltatori, la Vella ha parlato della sua vita e del motivo per il quale nelle recenti settimane si è allontanata da Instagram e dai social network. Una scelta dettata dalla sua instabilità, che l’ha portata ad affidarsi ad uno specialista. Lidia ha infatti ammesso di aver iniziato un percorso con uno psicologo, in modo da ritrovare la perduta serenità.

“Non mi riconoscevo più”: le parole di Lidia Vella sul periodo più difficile

“La mia assenza sui social? In questo periodo non avevo niente di bello da mostrare e ho preferito non pubblicare alcune cose. Non mi riconoscevo più, non ero più Lidia. Spesso cambiavo colore di capelli, cercavo un modo per ritrovare me stessa“, ha confidato la gemella di Jessica Vella. “Ho iniziato un percorso con uno psicologo”, ha aggiunto la ragazza, che ora sembra stare meglio rispetto agli ultimi mesi. I motivi di questo stato d’animo confuso? Diversi, ma c’entrano anche il Grande Fratello e la separazione dal fidanzato storico Alessandro Calabrese. “Il Grande Fratello ha contribuito tanto al mio malessere. Lì ti fai condizionare in molte situazioni. Fai cose che fuori da quel contesto non faresti”, ha spiegato Lidia. E poi ancora: “È dipeso pure da Alessandro, quello che ho passato con lui ha contribuito molto, in particolare quando lui mi ha lasciato per andare a Uomini e Donne (è andato a corteggiare due anni fa Sonia Lorenzini, ndr)“.

Lidia Vella e le parole per Baye Dame del Grande Fratello

E a proposito del Grande Fratello, Lidia Vella ha parlato pure di Baye Dame, il concorrente dell’edizione in corso squalificato per atti di bullismo ai danni di Aida Nizar. “Sono certa che lui avrà dei gravi danni psicologici, peggiori dei miei. Mi dispiace davvero tanto, non lo auguro a nessuno”, ha assicurato Lidia.

Il video delle dichiarazioni di Lidia Vella a Non succederà più: