Lidia Vella critica Aida Nizar del GF 15: “Questa persona ha dei problemi”

Lidia Vella critica Aida Nizar e il pubblico del GF 15: l’intervento dell’ex concorrente del Grande Fratello

Aida Nizar non è più una concorrente del GF ma di lei i fan della trasmissione continuano ancora a parlare. Il suo ultimo gesto, ovvero il bagno alla Fontana di Trevi (con multa delle autorità annessa), ha fatto molto discutere però anche quelli che nei suoi confronti non nutrono particolare simpatia. Della spagnola, infatti, si è parlato oggi anche durate Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio. A non spendere belle parole nei confronti della Nizar, nello specifico, è stata Lidia Vella, ex gieffina e ospite fissa della trasmissione.

Aida Nizar? L’ex concorrente del Grande Fratello ancora al centro delle polemiche: l’opinione di Lidia Vella

L’atteggiamento di Aida non sembrerebbe molto convincere la Vella la quale, in diretta, il suo disappunto oggi lo ha manifestato anche nei confronti del pubblico del GF (in particolare quelli che la Nizar continuano a supportarla). I modi di fare di Aida Nizar e il suo essere sopra le righe fanno ormai parte del personaggio che la spagnola ha portato al Grande Fratello. Questo atteggiamento, però, oggi continua a dividere il pubblico. Se da un lato infatti c’è chi fa il tifo per lei dall’altro, ad onor del vero, c’è anche chi non sembra amarla molto. Tra coloro che non stimano particolarmente la Nizar c’è, per esempio, Lidia Vella.

Lidia Vella contro Aida Nizar: “Questa persona ha dei problemi… al pubblico italiano piacciono queste cose”

Come già accennato, difatti, in diretta radio l’ex del Grande Fratello nei confronti di Aida non ha speso proprio belle parole. “Secondo me questa persona ha veramente dei problemi” ha dichiarato Lidia Vella (che già in passato aveva detto di non apprezzare Aida). Una critica che poi la Vella ha inoltre esteso anche ai fan della spagnola che, secondo lei, stanno contribuendo ad alimentare questo fenomeno. “Purtroppo al pubblico italiano piacciono queste cose” ha affermato a tal proposito Lidia “Se ci fai caso in televisione ci stanno o ochette che fanno magari televisione da vent’anni o ragazzi cornificati”.