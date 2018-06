Temptation Island, chiamati a partecipare Lidia Vella e Alessandro Calabrese: ecco perché hanno rifiutato

Prima della versione Vip, ad Alessandro Calabrese e Lidia Vella (usciti dal GF) anni fa era stato proposto di partecipare a Temptation Island. Ai due, come forse probabilmente molti già sanno, era stata data l’opportunità di fare parte del cast come coppia. Allora, però, gli ex gieffini rifiutarono. Il motivo? A rispondere a questa domanda oggi c’ha pensato Lidia Vella a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. La stessa, però, ha anche voluto specificare una cosa, ovvero: se potesse tornare indietro accetterebbe. Questo perché, come ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello in diretta, è meglio vedere con i propri occhi se il tuo ragazzo ti tradisce.

Lidia Vella a Temptation Island con Alessandro Calabrese? “Sono sempre stata contraria”

Ad opporsi per prima alla partecipazione a Temptation Island insieme al suo fidanzato sarebbe stata proprio Lidia Vella. “Sono sempre stata contraria” ha infatti dichiarato lei che, pur nutrendo una grande stima nei confronti del programma, in passato non avrebbe mai messo alla prova il suo amore con Alessandro Calabrese. “Avevo troppa paura di perderlo” ha poi raccontato l’ex volto noto del Grande Fratello. Le cose tuttavia oggi per lei sono cambiate, tant’è che in futuro la stessa non ha escluso l’ipotesi di partecipare (magari con il prossimo fidanzato).

Temptation Island Vip: Kevin e Jessica Vella parteciperanno come coppia?

Dopo il ritorno di fiamma tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi molto si è detto e scritto su una loro possibile partecipazione a Temptation Island Vip. Sull’argomento, però, oggi Lidia Vella è stata chiara. “Da quello che so io no (la sorella non parteciperà ndr)” ha infatti dichiarato alla radio la sorella gemella di Jessica “Non lo so se poi la chiameranno”.