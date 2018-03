Levante lascia X Factor: nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà

X Factor 2018, Levante non sarà tra i giudici: ecco l’annuncio ufficiale della cantante

Levante lascia X Factor. Nell’edizione 2018 del popolare talent show di Sky Uno la cantante non ci sarà. Ad annunciare che nella prossima stagione tv l’artista non siederà tra i giudici del programma di Sky è la stessa Levante tramite i social. “Quest’anno non parteciperò a X Factor Italia“. Così fa sapere Claudia Lagona (questo il suo vero nome), anche riservando saluti di cuore e parole carine all’emittente che qui in Italia manda in onda la nota trasmissione e alla Produzione del famoso talent show condotto da Alessandro Cattelan: “Ringrazio di tutto Sky e Fremantle, con i quali continuerò a collaborare, sopratutto per avermi permesso di partecipare ad un’avventura così importante come X Factor e di dimostrare che si può entrare anche in circuiti mainstream come la tv, mantenendo la propria identità“, così dice la cantante in uno dei tre messaggi pubblicati sui suoi profili in Rete.

Levante lascia x Factor: il 2018 della cantante tra un nuovo album e un romanzo-novità

Sempre sui social Levante ha reso note quelle che sembrano a tutti gli effetti le motivazioni della sua assenza a X Factor 2018. Ecco cos’ha scritto la cantante online, in queste ore anche annunciando diverse novità per la sua carriera musicale: “Amo cambiare sempre prospettiva: subito dopo la fine di #XF11, con davanti a me un nuovo anno, ho concepito e portato in scena un nuovo spettacolo teatrale, e sono già immersa nella scrittura del nuovo disco e del nuovo romanzo“. Queste le parole di Levante, cantante che in uno dei suoi messaggi apparsi in Rete fa pure un bilancio di quello che è stato il suo ultimo periodo, tra musica e televisione: “Il 2017 – scrive Lagona sui social – è stato un anno importante: ho esplorato tanti mondi nuovi, musicali e non, e sono felice di aver sperimentato tanto fino a qui“.

Dopo X Factor, Levante si esibisce su Sky Arte dalle ore 21.10 di mercoledì 28 marzo 2018

Intanto, il suo rapporto con la TV non si è chiuso del tutto, anzi. Già mercoledì 28 marzo 2018, infatti, Levante sarà protagonista di uno speciale di Sky Arte, canale disponibile al 120 e 400 di Sky che, dalle ore 21.15 circa, trasmetterà un suo live dal titolo “Nel caos di sostanze stupefacenti”.