Quando torna in onda L’Eredità e chi conduce al posto di Fabrizio Frizzi

L’Eredità quando torna in onda e chi è il nuovo conduttore dopo Fabrizio Frizzi

L’Eredità torna su Rai Uno dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Fermo per una settimana, a seguito della scomparsa del suo conduttore avvenuta nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, la trasmissione riprenderà il suo regolare svolgimento a partire da martedì 3 aprile. Come sempre l’orario rimane invariato: le 18.45. Chi sarà il nuovo conduttore de L’Eredità? Carlo Conti, che riprende dunque in mano le redini del programma. Era stato proprio il presentatore toscano a richiedere la staffetta con Fabrizio Frizzi qualche anno fa dopo averlo avuto come concorrente a Tale e Quale Show. Conti è stato inoltre molto vicino al collega durante i mesi della malattia, quella scoperta dopo l’ischemia cerebrale che ha colpito Frizzi proprio durante la registrazione di una puntata de L’Eredità.

Carlo Conti torna a L’Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Rispetto agli altri anni, L’Eredità terminerà prima. Carlo Conti condurrà il game show fino al 21 maggio, quando poi partirà la nuova stagione di Reazione a catena. Il toscano è impegnato in questo periodo con il ritorno de La Corrida, lo storico programma di Corrado che passa sulla Rai dopo tanti anni in onda su Mediaset. La data d’inizio del varietà era fissato al prossimo venerdì 6 aprile ma l’esordio è slittato a causa dell’Isola dei Famosi. Mediaset aveva deciso di trasferire il reality show dal martedì al venerdì per contrastare proprio il nuovo programma di Carlo Conti ma la Rai ha optato per una contromossa spostando a data da destinarsi La Corrida.