L’Eredità nuovo conduttore dopo Fabrizio Frizzi: salta fuori un altro nome

L’Eredità, chi sarà il prossimo conduttore? Fuori Marco Liorni: Flavio Insinna potrebbe prendere il posto di Fabrizio Frizzi

Da quando Fabrizio Frizzi è morto molti sono quelli curiosi di sapere chi prenderà il posto storico del conduttore a L’Eredità. I vertici Rai, infatti, sembrerebbero intenzionati a non deludere il pubblico ormai molto affezionato alla trasmissione e, forse anche per questo motivo, un nome definitivo non è stato ancora fatto dagli stessi. Chi sarà, dunque, il prossimo a condurre L’Eredità dopo Fabrizio Frizzi? Stando al settimanale Oggi pare che Marco Liorni, in lizza per il posto, sia stato scartato. A prendere il suo posto, molto probabilmente, sarà Flavio Insinna.

Flavio Insinna prossimo conduttore de L’Eredità? L’indiscrezione di Oggi

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “Si mormora che, con buona pace di Marco Liorni, Flavio Insinna potrebbe essere il nuovo mattatore de L’Eredità”. Il settimanale, inoltre, ha anche aggiunto che: “Il preserale di Rai 1, dopo l’amatissimo Fabrizio Frizzi, è stato conteso fino all’ultimo tra i due conduttori, entrambi molto amati dal pubblico televisivo”. Al momento, però, la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dalla rete. Le cose, dunque, potrebbero cambiare ancora una volta. Per avere la sicurezza, infatti, non ci resta che aspettare le dichiarazioni dei diretti interessati.

L’Eredità: dopo Carlo Conti un nuovo conduttore al posto di Fabrizio Frizzi

Come molti già sanno dopo la morte di Fabrizio Frizzi era stato proprio l’amico Carlo Conti a prendere il suo posto a L’Eredità. La sua, però, è stata solo un’assegnazione temporanea e adesso infatti, dopo il tragico evento, i primi nomi dei possibili nuovi conduttori del programma sono già iniziati a saltare fuori. Flavio Insinna, come già accennato sopra, sarebbe il prescelto dalla rete e dunque, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, sarà lui il nuovo protagonista dello show la prossima stagione.