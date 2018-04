Lele Mora e il canna gate: “Francesco Monte si fa le canne, Eva Henger ha detto la verità”

Striscia la notizia intervista Lele Mora: le rivelazioni sul canna-gate, Francesco Monte e Eva Henger

Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. L’inviato Valerio Staffelli ha intervistato Lele Mora, famoso ex agente dei Vip. L’uomo si è detto deluso dall’ultima edizione del reality show di Canale 5 e si è schierato dalla parte di Eva Henger. “Eva ha detto la verità, lei è una brava ragazza, onesta e sincera”, ha fatto sapere Lele. Su Francesco Monte Mora ha invece rivelato: “So che le canne se le fa , se le faceva…. Non lo so, non voglio accusarlo, ma lo so per certo e se dico che lo so, lo so”. L’ex manager non ha inoltre approvato il comportamento di Alessia Marcuzzi nei confronti della Henger: “Una conduttrice non deve farsi ingrossare le vene. Deve gestire le cose difficili e avere la proprietà del palcoscenico. Quello che ho notato è che purtroppo questa cosa non c’è stata. La d’Urso non avrebbe mai fatto così”.

Lele Mora parla a Striscia delle edizioni passate dell’Isola dei Famosi

A Striscia la notizia, Lele Mora ha ricordato le vecchie edizioni dell’Isola dei Famosi, quelle che andavano in onda su Rai Due ed erano condotte da Simona Ventura. “Io la pilotavo un pochino sulle votazioni. Allora c’erano i call center, mi compravo un po’ di voti. Se tu spendevi 100 o 200 mila lire il tuo assistito ti portava poi tanti soldi. Oggi dopo 5 telefonate effettuate non puoi più votare altrimenti è un reato…”, ha precisato Lele. Quando l’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha poi chiesto se nelle otto edizioni dell’Isola dei famosi alle quali ha collaborato ci fosse stata la droga, Lele ha così risposto: “Forse è arrivata qualche volta, ma Simona Ventura, o chi per lei, l’hanno capito subito e li hanno eliminati in tronco e non sono neanche mai stati ammessi in trasmissione dopo”.

Lele Mora boccia l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi

“L’Isola dei Famosi di quest’anno? È l’Isola degli sconosciuti, un’isola strana… senza sostanza e con tante cattiverie. È un’isola spenta”, ha sentenziato Lele Mora.