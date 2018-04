Lea Michele si sposa: 3 cose da sapere sul fidanzato Zandy Reich

By

Lea Michele mostra l’anello di fidanzamento: l’attrice sposa Zandy Reich

Lea Michele ha detto “sì”! L’attrice diventata famosa in tutto il mondo con la serie tv Glee ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Zandy Reich. E subito dopo ha mostrato l’anello di fidanzamento su Instagram: un brillocco vistoso e luminoso che non passa di certo inosservato. Al momento una data non è stata ancora fissata, ma con tutta probabilità le nozze verranno celebrate tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Lea e Zandy stanno insieme solo dallo scorso anno ma la storia si è rivelata subito importante. Prima di lasciarsi travolgere dalla passione, i due hanno condiviso una lunga amicizia: ma chi è il futuro marito di Lea Michele?

Zandy Reich: chi è il fidanzato e futuro marito di Lea Michele

1. Zandy è il presidente dell’azienda di abbigliamento AYR. Qualche anno fa è stato invece a capo di un’altra società fashion, la Theory. Nonostante la fama della sua fidanzata, Reich mantiene un profilo basso e non è presente sui social network.

2. Zandy ha due lauree: la prima in economia, conseguita all’Università della Pennsylvania, la seconda in finanza, ottenuta presso la Wharton School. È un appassionato di sport e in passato ha giocato a lacrosse.

3. Zandy e Lea sono usciti allo scoperto a luglio 2017, quando si sono mostrati davanti ai paparazzi mano nella mano. “Sono amici da un po’ e hanno iniziato a frequentarsi di recente”, aveva confidato una fonte a E!

Lea Michele: tutti gli amori prima di Zandy Reich

Prima di accettare la proposta di matrimonio di Zandy Reich, Lea Michele ha vissuto altre storie d’amore. La più importante è stata quella con Cory Monteith, collega di Glee morto nel 2013. Ma sul set della serie tv Fox, Lea ha avuto un flirt pure con Matthew James Morrison, che indossava i panni di Will.