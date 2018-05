Le verità nascoste: anticipazioni 1 giugno 2018 e riassunto prima puntata

Le verità nascoste: anticipazioni seconda puntata di venerdì 1 giugno 2018

Queste le anticipazioni della seconda puntata de Le verità nascoste, il nuovo appuntamento con la serie televisiva “La verdad” che andrà in onda venerdì 1 giugno 2018 in prima serata su Canale5. Ecco cosa succede la prossima settimana nel corso della fiction. Dopo la telefonata di Luis Fonseca, i dubbi su Fernando Garcia aumentano. Le indagini di Marcos Eguia e Alicia Costa proseguono e i due poliziotti scoprono dove si trova il club in cui Paula è stata sfruttata. Le notizie provenienti dal passato e dal presente sono tante. Nonostante questo, Lalo decide di rinunciare alle sue indagini per non far del male a Lydia McMahon. Ma il giornalista resta convinto che la vera Paula sia morta e che la ragazza ritrovata dica tante bugie. Intanto, Marcos è costretto ad uccidere Baranov, l’uomo che avrebbe venduto Paula, per difendere Costa…

Le verità nascoste: riassunto della prima puntata

Questo, invece, il riassunto della prima puntata de Le verità nascoste, la nuova serie TV di Mediaset che ha debuttato nel prime time di Canale5 venerdì 25 maggio 2018. Il primo appuntamento si chiude così. Qualcuno sta usando il telefono del sequestratore di Paula, ma la polizia non sa ancora che a farlo è la ragazza. Paula lo usa per sentire un misterioso uomo che dice di amare e dal quale si fa chiamare “Sara”. Chi è quest’uomo? Intanto, si scopre anche che Paula è stata venduta su Internet, probabilmente anche usando un pc della polizia municipale di Santander. Come mai? In attesa di ulteriori dettagli, la ricostruzione dei fatti non regge. La telefonata di Luis Fonseca a Fernando fa capire che anche lui c’entra qualcosa. Inoltre, Paula nega di essere stata sequestrata da Andres, tenta di sedurre Eguia e dice di essersi liberata da un camion che la stava portando in Francia. Si riapre così la vecchia pista del giornalista Lalo: la vera Paula è morta e la ragazza che si fa chiamare così non è quella scomparsa nove anni fa…

Quante sono le puntate de Le verità nascoste

Per il resto, in un comunicato ufficiale Mediaset ha già annunciato che, a fronte dei sedici della versione spagnola, le puntate de Le verità nascoste trasmesse in prima serata su Canale5 sono in tutto cinque.