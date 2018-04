Le Iene “triplica”: da maggio in onda anche la versione International

Le Iene International: la nuova versione del programma di Italia1 in onda da fine maggio 2018

Dopo la doppia puntata della domenica e del mercoledì, a breve per Le Iene Show arriverà anche una versione “international”. Sì, sì, proprio così. Terminata la stagione “normale”, dal prossimo maggio lo storico programma di Italia1 lascerà il posto ad una edizione “internazionale”. Stando a quanto riportano i nuovi palinsesti tv di Mediaset (relativi al periodo 1 aprile – 2 giugno 2018), il primo appuntamento con questa nuova versione della popolare trasmissione del “Biscione” andrà in onda domenica 21 maggio (il secondo mercoledì 23).

Le Iene 2018 si allunga con servizi “internazionali”: online c’è già un sito-prototipo

Da quanto si apprende, il contenuto-novità de Le Iene International dovrebbero essere dei servizi ambientati in Paesi diversi dall’Italia. Del resto, già ultimamente i vari inviati di Italia1 hanno dimostrato di saper affrontare argomenti di questo tipo. E’ stato così anche nel caso dei Bitcoin in Bulgaria (Matteo Viviani ha raccontato al pubblico la storia di un ragazzo italiano che gestisce una Mining Farm), dell’italiana pestata a morte in Inghilterra (Pablo Trincia ha descritto nei dettagli la storia di Mariam, picchiata da bulle a quanto pare fino a farla morire) o dei bambini sfruttati in una miniera della Colombia (Giulio Golia ha intervistato uno dei piccoli salvati dalle condizioni di sfruttamento). Tra l’altro, per il nuovo format TV già esiste una sorta di prototipo online. Si tratta del sito www.iene.com che, al momento, raccoglie alcuni servizi “internazionali” dedicati ad argomenti come Isis, terrorismo e droghe pericolose nel mondo.

Chi condurrà le puntate de Le Iene International?

Ma chi ci sarà alla guida de Le Iene International? Difficile dire se siano o no i conduttori della versione “tradizionale” de Le Iene Show: la coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari e quella composta da Nadia Toffa e Nicola Savino. Ad oggi, invece, sembrerebbe più plausibile l’ipotesi di una edizione-test fatta “senza lanci”, “senza studio” e “senza conduttori” o, al massimo, con gli stessi inviati anche nel ruolo di presentatori. Così, Le Iene “triplica”. Dopo il debutto in TV nel 1997 e dopo lo “sdoppiamento” con due puntate settimanali inaugurato nel 2016, ora si attende anche il…”tris”!