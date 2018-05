Le Iene 2018, cosa va in onda stasera: le anticipazioni sui nuovi servizi

Le Iene 2018: di cosa parlano i nuovi servizi in onda stasera

Domenica 13 maggio in TV torna l’appuntamento con Le Iene 2018. Questo, secondo le anticipazioni, il contenuto di alcuni dei servizi in onda stasera, nel prime time di ItaliaUno. Tra i vari video preparati dagli inviati, questa settimana il programma di Mediaset sceglie di dare spazio anche a Giulio Golia e Cizco. Nel primo caso, l’inviata torna a parlare di Marco Vannini. La “iena” di origini napoletane raggiunge alcune delle persone coinvolte nella vicenda e intervista un perito balistico per fare chiarezza sui punti “oscuri” del caso. Quindi, spazio viene dato anche all’inviato di Genova che, in trasmissione, torna ad occuparsi di San Patrignano. Dopo i precedenti filmati già dedicati al tema, la “iena” ritorna sull’argomento per raccontare la storia di un ragazzo “scappato” dalla comunità. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce e dopo le ricerche del caso, i genitori lo hanno trovato provandolo a convincere a rientrare nella struttura. Il ragazzo aveva iniziato il percorso di riabilitazione insieme ad altre due persone.

Le Iene Show, stasera Pupo non ci sarà: le anticipazioni

Dato conto di alcuni dei servizi trasmessi da Le Iene Show domenica 13 maggio 2018, c’è da dire anche che stasera Pupo non ci sarà. Secondo le anticipazioni, nel nuovo appuntamento col programma di Italia1 non è prevista la partecipazione di Enzo Ghinazzi. Il cantautore, però, dovrebbe tornare in prima serata già giovedì prossimo, con l’ultimo suo intervento nella popolare trasmissione di Mediaset. A quanto pare, stavolta il nuovo servizio che lo vedrà protagonista dovrebbe affrontare il tema del gioco d’azzardo. Il cantante chiuderà così il ciclo di “presenze” a Le Iene, dopo che nelle precedenti due puntate ha quasi girato il suo primo film a luci rosse e ha fumato marijuana in California.

Come seguire la puntata de Le Iene di domenica 13 maggio 2018

L’appuntamento con la nuova puntata de Le Iene è dunque fissato a partire dalle ore 21.20 circa di stasera, domenica 13 maggio 2018, in prima serata su Italia1. Questo l’orario di messa in onda scelto dal canale “giovane” di Mediaset per la diretta in programma per questa sera e visibile anche in live streaming su www.mediaset.it/italia1. Per il resto, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, sono confermati anche i conduttori della serata: Nadia Toffa, Nicola Savino e Matteo Viviani.