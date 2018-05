Le Iene 2018, anticipazioni puntata del 3 maggio: Pupo fuma marijuana

Pupo fuma marijuana a Le Iene Show: anticipazioni puntata del 3 maggio 2018

Pupo “strafatto” di marijuana. Questa, secondo le anticipazioni, una delle sorprese mostrate a Le Iene Show nella puntata trasmessa da Mediaset giovedì 3 maggio 2018. Nel nuovo appuntamento, il popolare cantautore di “Su di noi” viene immortalato dalle telecamere di Italia1 mentre, in maniera del tutto legale, fuma cannabis. In un filmato che anticipa la messa in onda del servizio, il cantante viene ritratto in compagnia di un altro uomo munito di “bong” e alle prese con alcuni colpi di tosse, prodotti dopo aver inspirato il fumo. Insomma, una scena per certi versi inaspettata se a fare tutto ciò è il cantante di “Gelato al cioccolato”.

Le Iene 2018, anticipazioni puntata di giovedì 3 maggio: il nuovo servizio di Gaston Zama

Il motivo per cui Pupo fuma marijuana a Le Iene 2018 è presto detto. Secondo le anticipazioni, Enzo Ghinazzi partecipa alla puntata di giovedì 3 maggio in qualità di inviato “speciale”. Protagonista del nuovo servizio di Gaston Zama, il famoso cantante italiano dimostra gli effetti di una nuova legge entrata in vigore in California lo scorso 1 gennaio. Approvata dalla locale popolazione grazie ad un referendum, la legge consente di possedere anche 28 grammi di cannabis (se si hanno almeno 21 anni di età) e di coltivarne fino a sei piante. Lo scopo del servizio è quello di raccontare la liberalizzazione e la legalizzazione della cannabis per uso terapeutico.

Le Iene Show in onda giovedì sera in prima serata su Italia1

Dopo il cambio di programmazione, l’appuntamento con Pupo e con tutti gli altri servizi è dunque fissato per giovedì 3 maggio 2018 in prima serata su Italia1. A partire dalle ore 21.20 circa, il programma torna in onda in diretta con la conduzione di Ilary Blasi e Teo Mammucari. Oltre che in TV si può seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/italia1 o sul sito ufficiale de Le Iene: www.iene.mediaset.it.