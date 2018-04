Le Iene, anticipazioni prossima puntata del 26 aprile 2018: Nadia Toffa incontra Terence Hill

Le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene Show rivelano una “sorpresa”. Nel nuovo appuntamento di giovedì 26 aprile 2018, in onda non stasera ma domani, in prima serata su Italia1, Nadia Toffa incontra Terence Hill. È questa una delle attese novità che il programma di Mediaset trasmette questo giovedì sera in prime time. Dopo la recente assenza da una delle puntate domenicali, l’inviata della trasmissione intervista proprio lui. Nell’intervista, il “mitico” attore, anche protagonista della fiction RAI “Don Matteo”, ricorda lo storico “socio” Bud Spencer, con cui ha realizzato tantissimi film western, e racconta anche alcuni aneddoti della sua carriera, lunga più di 70 anni. Anche di quando ad 11 anni ottenne la sua prima parte in una pellicola.

Le Iene 2018, anticipazioni puntata in onda giovedì 26 aprile: Giulio Golia documenta un arresto

Sempre secondo le anticipazioni, nella puntata de Le Iene 2018 di giovedì 26 aprile c’è spazio anche per l’ultimo “scoop” fatto da Giulio Golia. A quanto pare l’inviato di Italia1 è riuscito a documentare l’arresto di un presunto “truffatore”, dopo che la scorsa settimana proprio a Le Iene lui stesso ha fatto un appello ai telespettatori. Qualcuno l’ha intercettato in quel di Genova, così Golia è riuscito a parlare con l’uomo che poi è stato anche fermato dalle Forze dell’Ordine. Stando al racconto fatto proprio da Le Iene, l’uomo avrebbe usato identità non corrispondenti alla sua persona per raggirare varie persone.

Le Iene Show: cambio di programmazione per le nuove puntate

Ricordiamo che da questa settimana l’appuntamento con Le Iene Show del mercoledì è rinviato ad un nuovo giorno della settimana. A decidere il cambio di programmazione è stata Mediaset. Conduttori delle nuove puntate, ora trasmesse di giovedì sera, sono come sempre Ilary Blasi e Teo Mammucari insieme alla Gialappa’s Band. Il programma va in onda dalle ore 21.20 circa, in prima serata su Italia1 e, oltre che in TV, si può seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/italia1 e in streaming on demand su www.iene.mediaset.it.