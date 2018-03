Domenica 18 marzo 2018 Mediaset trasmette una nuova puntata de Le Iene Show

Domenica 18 marzo 2018, in prima serata su Italia1, Mediaset trasmette una nuova puntata de Le Iene Show, programma televisivo domani sera presentato da Nadia Toffa, insieme a Nicola Savino e ad un altro dei conduttori arruolati nel cast: Giulio Golia, Matteo Viviani o Andrea Agresti. L’inizio del nuovo appuntamento con la fortunata trasmissione, realizzata da non pochi inviati sotto la guida di Davide Parenti, è dunque fissato per le ore 21.20 circa di domani.

Tutte le anticipazioni sulla prossima puntata de Le Iene 2018 in onda domenica sera su Italia1

Secondo le anticipazioni, tra i nuovi servizi che andranno in onda nella prossima puntata de Le Iene di domenica 18 febbraio 2018 ci sarà anche la nuova inchiesta di Pablo Trincia, inviato che torna nel prime time di Italia1 per raccontare una nuova, drammatica storia. Stiamo parlando di quanto successo a Mariam Moustafa, la ragazza di diciotto anni trovata morta nel pomeriggio del 14 marzo 2018 a Nottingham, nel Regno Unito, dopo tre settimane di coma. “Lo scorso 20 febbraio, la giovane studentessa di ingegneria – così Le Iene ricostruiscono la vicenda in una nota inviata agli organi di stampa – sarebbe stata picchiata su un autobus da una baby gang di 8-10 ragazze che l’avevano presa di mira da qualche tempo“. “Solo oggi – conclude il comunicato – si è appreso che Mariam, di origini egiziane, ha cittadinanza italiana: nata a Roma e cresciuta ad Ostia, si è poi trasferita oltremanica – insieme alla famiglia – quattro anni fa“. Intanto, in attesa di vedere il servizio completo, le anticipazioni video dell’inchiesta di Pablo Trincia sono già disponibili sul sito ufficiale de Le Iene (www.iene.mediaset.it); infatti si possono consultare già da ora all’indirizzo web: https://www.iene.mediaset.it/2018/news/picchiata-dalle-bulle-muore-ragazza-italiana-in-inghilterra_398.shtml. Di seguito riportiamo anche un breve estratto del video tratto dalla pagina Facebook ufficiale del programma:

Mariam Picchiata dalle bulle, muore ragazza italiana in Inghilterra. La notizia ci arriva da Nottingham, da Pablo Trincia: ecco i primi particolari. Domenica in onda vi racconteremo tutta la storia. Clicca qui a destra per leggere l’articolo>>> http://bit.ly/2tSo2W3 Posted by Le Iene on Samstag, 17. März 2018

Come guardare in diretta tv e in live streaming la puntata de Le Iene del 18 marzo

Per chi lo volesse, oltre che in diretta TV dalle ore 21.20 in prima serata su Italia1, domenica 18 marzo 2018 la nuova puntata de Le Iene Show si potrà guardare anche in live streaming sul sito ufficiale della trasmissione prodotta da RTI o, in alternativa, in streaming on demand consultando singolarmente i vari servizi online trasmessi nel corso della serata. Tra i momenti tv più riusciti del precedente appuntamento vi sono stati anche lo scherzo al duo musicale Benji e Fede (qui quello di Luca Onestini ad Ivana Mrazova), la storia del neonato-tossicodipendente e la replica di un filmato del 2016 dal titolo “Così si muore in un ospedale italiano”.