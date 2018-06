Laura Torrisi, su Instagram foto con Luca Betti: la verità sul loro amore

Laura Torrisi e Luca Betti stanno ancora insieme? Su Instagram spunta una foto: l’attrice e il suo compagno si ispirano a Titanic

Parole dolci, una citazione tratta da un celebre film e una foto pubblicata su Instagram. Così Laura Torrisi sembra mettere a tacere gli ultimi gossip secondo cui la storia d’amore col compagno Luca Betti sarebbe al capolinea. Sui social, infatti, l’ex concorrente di Grande Fratello 6 ha diffuso un’immagine romantica che la ritrae insieme al fidanzato. Lei si mostra con volto sorridente, lui invece è nascosto dietro l’attrice. I due, però, pare stiano bene in barca, ispirati dalla famosa pellicola “Titanic”. Quindi, la precisazione che qualcuno vede come una smentita alle recenti notizie che parlano di una possibile rottura tra i due: “Io e te. Sempre e comunque“. Così recita la frase posta a corredo dello scatto.

Laura Torrisi e Luca Betti si sono lasciati? Gli ultimi gossip

Laura Torrisi e Luca Betti si sono lasciati? Recentemente a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato “Spy”. Secondo il settimanale di gossip, la coppia nata ufficialmente un anno fa si sarebbe detta addio ed il loro amore sarebbe giunto al capolinea. I motivi di tale “arrivederci” sarebbero da ricercare nel carattere del pilota e nella potenziale scelta dell’attrice di prendersi una “pausa di riflessione”. E la prova del nove sarebbe da rintracciare anche nel fatto che i due avrebbero smesso di seguirsi sui social. Ma sarà vero? Intanto, sembra proprio che a smentire la news di una presunta crisi ci abbiano pensato i diretti interessati con questa foto su Instagram.

L’amore tra Betti e la Torrisi è nato nel 2017

Del resto, quella tra Betti e la Torrisi, è comunque una storia d’amore non recentissima in quanto nata nell’aprile 2017. “L’importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti“: un anno fa così scriveva l’attrice sui social annunciando la nascita della nuova love story. E in quel caso anche il pilota di rally, oggi 40enne, confermava i suoi sentimenti con queste parole: “Tu sei tu, l’anima vola“. Qualche mese dopo, il settimanale “Chi” li aveva immortalati insieme in vacanza a Formentera e per i due, almeno fino ad ora, non sono mancati rumors che parlano di possibile matrimonio. Presto le nozze o gli ultimi gossip sono fondati? Vedremo.