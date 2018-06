Laura Torrisi e il fidanzato Luca Betti si sono lasciati

Laura Torrisi e Luca Betti non stanno più insieme

È ufficialmente finita tra Laura Torrisi e Luca Betti. L’attrice e il pilota di rally si sono lasciati dopo un intenso anno d’amore. A rivelarlo è il settimanale Spy. I motivi dell’addio? A quanto pare alla base ci sarebbe il carattere un po’ burbero dello sportivo. La sua maniacale dedizione al lavoro, che lo porta spesso in giro per il mondo, avrebbe dato il colpo di grazia a una storia importante, che sembrava pronta a durare per sempre. Dunque, le divergenze di carattere e le troppe assenze di lui hanno allontanato Laura e Luca. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia ma neppure smentito. E a parlare ci sono i fatti: da mesi la Torrisi e Betti non condividono selfie e frasi romantiche. E pensare che fino a qualche mese fa le dediche d’amore si sprecavano sui profili Instagram di entrambi…

Laura Torrisi dopo Luca Betti è ancora vicina a Pieraccioni

Archiviata la storia con Laura Torrisi, Luca Betti è tornato alla sua vita di sempre. Quella da single, impegnato nelle gare in giro per il mondo. L’attrice ha invece trovato una spalla su cui piangere in Leonardo Pieraccioni. Il regista toscano e l’ex concorrente del Grande Fratello sono ancora vicini per via della figlia Martina. E dopo la loro separazione i due sono più che mai vicini e complici. “C’è stima tra di noi e poi ora parliamo meglio e di più di quando stavamo assieme. Noi come ex non siamo un fallimento”, ha assicurato tempo fa Laura. E per questo la Torrisi si confida nei momenti più difficili proprio con il suo ex compagno.