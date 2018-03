Laura Pausini: “Soffro perché giudicata dalla mattina alla sera”

Laura Pausini: “Io io giudicata dalla mattina alla sera e per questo ne soffro”

Intervistata dal settimanale Oggi in occasione dell’uscita del suo ultimo album Laura Pausini si racconta. È una delle cantanti più amate dal pubblico italiano eppure la sicurezza che dimostra di avere sul palco, in realtà, non l’accompagna sempre nella vita reale. Spenti i riflettori, infatti, Laura Pausini è una donna piena di dubbi e insicurezze le stesse che, stando a quanto da lei dichiarato, l’avrebbero spinta a non accettare la conduzione di Sanremo. Sul palco e quando canta, però, Laura si trasforma, regalando al pubblico sempre forti emozioni. Ai suoi fan e a chi ascolterà il suo ultimo disco, infatti, dedica le sue canzoni che, questa volta, rappresentano un invito ad alzare la testa in alto e a non farsi intimorire mai.

Laura Pausini: “Sono stata tacciata di protagonismo… hanno insinuato che fingevo di star male”

Laura durante l’intervista dichiara: “Tutti dicono che sono forte. Solo sul palco: poi scendo e mi bastano cinque gradini per sentirvi insicura. Il mio disco è un inno al coraggio”. Sulla sua esperienza a Sanremo di quest’anno, invece, la cantante afferma che: “Quest’anno sono stata tacciata di protagonismo per aver rinviato la mia esibizione al sabato, hanno insinuato che fingevo di star male: è stato brutto”. Poi, sul suo ultimo lavoro (Fatti Sentire) la Pausini aggiunge anche: “Il titolo è un invito ad andare avanti senza ascoltare i giudizi che fanno male. E ve lo dice una persona che viene giudicata dalla mattina alla sera e per questo ne soffre”.

Laura Pausini: in progetto un programma con Maria De Filippi

In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Laura Pausini ha rivelato di avere un progetto che presto, probabilmente, la porterà a collaborare con Maria De Filippi. “C’è in cantiere una trasmissione con Maria De Filippi che andrà in onda, spero, entro la fine dell’anno” ha dichiarato la Pausini “Ci siamo incontrate e ci stiamo lavorando. Non vedo l’ora. Avevamo bisogno di incrociare bene le disponibilità, siamo entrambe molto impegnate”.