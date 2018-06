Paolo Ciavarro e Laura Frenna: l’ex rivale in amore di Giulia De Lellis e il volto noto di Amici in love

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma una foto e una didascalia postate da Laura Frenna su Instagram nelle ultime ore sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio: è sbocciato l’amore tra lei e Paolo Ciavarro. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha infatti pubblicato uno scatto romantico in compagnia del riccioluto e fascinoso volto noto di Forum e Amici di Maria De Filippi con tanto di dedica zuccherosa. Un gesto che non è azzardato definire poco amichevole, bensì assai passionale. Anche perché oltre al post la Frenna ha seminato altri indizi, o meglio prove, sull’amore sbocciato.

Laura Frenna e Paolo Ciavarro al miele: “Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista”

“Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista”, scrive Laura Frenna a corredo dello scatto mieloso in compagnia di Paolo Ciavarro, facendo seguire al commento un bel cuoricino e l’hashtag probatorio #love. Non solo. Rispondendo ad alcuni commenti dei fan che subito li hanno etichettati come una bellissima coppia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto apparire dei cuoricini. Dunque nessuna smentita, anzi… E se non è una conferma del legame sentimentale questa, poco, pochissimo ci manca. Finiti qui gli indizi? No. Anche Ciavarro ha commentato. E lo ha fatto in un linguaggio ‘in codice’, postando l’emoticon di un limone.

La coppia sarebbe sbocciata nel dietro le quinte di Amici Di Maria De Filippi

Paolo e Laura con ogni probabilità si sono conosciuti lavorando ad Amici. Lei è infatti redattrice nella Fascino Pgt, la casa di produzione dei programmi di Maria De Filippi, e ha lavorato anche al talent show di Canale 5. Ed è proprio qui che dovrebbe aver preso quota l’amore. Se il gossip dovesse essere confermato, vorrebbe dire che l’ultima love story del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è naufragata. Una storia che Paolo coltivava con Alicia da quattro anni. A dir la verità però i due, almeno sui social, non danno segni di vita comune da diversi mesi.