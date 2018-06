Laura Forgia lascia I Fatti Vostri: perché non farà più il programma di Rai2

Laura Forgia lascia I Fatti Vostri: “Non rifarò la prossima edizione”

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Laura Forgia lascia I Fatti Vostri. Nonostante in molti pensassero ad una sua riconferma nel cast del programma di Rai2, ora la showgirl fa sapere in esclusiva a TvBlog che non farà più la co-conduttrice nella fortunata trasmissione mattutina della Rai. Questi il suo addio e le sue parole riportate da Giulio Pasqui. “Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non rifare la prossima edizione“. Poi, precisa: “Ma non lascio la televisione italiana: i rapporti con la RAI sono cordialissimi e rimango a disposizione per impegni più circoscritti“.

Perché Laura Forgia lascia I Fatti Vostri

A spiegare perché Laura Forgia lascia I Fatti Vostri è la diretta interessata. Sembrerebbe che alla base di tale decisione non ci siano possibili screzi con gli altri conduttori del programma, ma una scelta personale, dettata dalla curiosità di fare cose nuove. Una in particolare: dedicarsi all’altra sua passione, quella delle campagne pubblicitarie che riguardano brand di moda e serie tv. Intervistata, infatti, la Forgia così motiva il suo addio alla trasmissione: “Questa attività parallela alla televisione mi ha sempre messa di fronte a una serie di opportunità importanti, che con un impegno quotidiano come I Fatti Vostri quest’anno non ho potuto prendere in considerazione“.

Laura Lena Forgia: cosa farà dopo I Fatti Vostri

Resi noti i motivi del suo addio al programma di Rai2, nell’intervista in questione Laura Lena Forgia svela anche cosa farà dopo i Fatti Vostri: per inseguire questa nuova opportunità lavorativa, probabilmente lascerà l’Italia e si trasferirà a Londra. Così fa sapere la showgirl, già in passato apprezzata dai telespettatori italiani a L’Eredità, Pechino Express e Temptation Island.