Laura Barriales è incinta: aspetta un figlio dal marito Fabio

Prima gravidanza per Laura Barriales: aspetta un figlio dal marito Fabio

Cicogna in volo per Laura Barriales. La spumeggiante showgirl spagnola è incinta di un bambino. Per la giovane si tratta del primo figlio, frutto dell’amore con il marito Fabio. A dare l’annuncio è stata la stessa Laura su Instagram, dove è seguita da più di trecento mila follower. La Barriales ha pubblicato uno scatto del suo pancino, avvolto in un elegante costume da bagno bianco. “La FAMIGLIA è sempre stato il punto cardine della mia vita. Dopo il matrimonio dell’anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare MAMMA. Una gioia immensa!”, ha scritto la conduttrice sui social network, dove ha subito fatto incetta di like e commenti. Per il momento Laura ha preferito non rivelare altri dettagli della gravidanza: non si conosce il sesso del bambino e neppure in quale periodo è previsto il parto.

Chi è Fabio, il marito di Laura Barriales

Il marito di Laura Barriales è un imprenditore che la testimonial della Juventus ha conosciuto qualche anno fa. Fabio non ama apparire e per questo la storia tra i due si è sempre tenuta lontano dalla tv o dai social network. Non solo: la coppia si è sposata lo scorso anno in gran segreto. Il matrimonio, avvenuto a luglio 2017, non è mai stato pubblicizzato: è stata Laura a postare su Instagram le foto da sposa solo a evento finito. “Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!”, ha scritto quel giorno la Barriales.