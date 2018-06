Lapo Elkann: scoppia la passione con Gala Kalchbrenner

Lapo Elkann: vacanza in Costiera Amalfitana con la nuova fidanzata Gala Kalchbrenner

Lapo Elkann è stato fotografato dal settimanale Chi con una ragazza bionda. I due sono stati paparazzati in Costiera Amalfitana mentre si scambiano degli intensi baci su uno yacht. Scoppia la passione per Lapo Elkann che si lascia alle spalle la storia con la pugliese Cristina Saracino. Lapo Elkann è stato single per un po’ prima di ritrovare la passione amorosa. Ma chi è la nuova fiamma di Lapo? Si chiama Gala Kalchbrenner ed è una gallerista svizzera, famosa anche a Londra e in Italia.

Lapo Elkann: cambia vita per Gala Kalchbrenner, la sua nuova fiamma

Come possiamo ricordare, a Gennaio, Lapo Elkann è stato in vacanza in Brasile insieme a Cristina Saracino, ma pochi mesi dopo, ad Aprile, la storia tra i due è terminata. Dopo un periodo da single, Lapo Elkann ricomincia con Gala Kalchbrenner. I due era stati già paparazzati insieme in macchina, ma le foto dei baci appassionati in Costiera Amalfitana confermano la relazione al punto che, pare, Lapo vuole cambiare la sua vita per Gala Kalchbrenner e andare a vivere a Londra.

Lapo Elkann con la nuova fidanzata: il ballerino Stefano De Martino è loro ospite

I baci tra Lapo Elkann e Gala Kalchbrenner non sono stati visti sono dai paparazzi. Il ballerino Stefano De Martino è ospite della coppia sullo yacht. La coppia non ha smesso di scambiarsi baci e coccole nemmeno di fronte al loro ospite che, approfittiamo per dire, pare sarà professore ad Amici.