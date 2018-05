L’Allieva 2, riprese finite: ecco quando va in onda su Rai 1

L’Allieva 2: terminano le riprese dopo 100 giorni. Cosa vedremo nella nuova stagione

È stata proprio l’attrice protagonista de L’Allieva, Alessandra Mastronardi, ad annunciare la fine delle riprese della seconda stagione con un post su Instagram. Le riprese erano iniziate a Novembre e, fino ad adesso, abbiamo visto cast e staff aggirarsi nelle zone di Roma e dintorni. Ben cento giorni di riprese, come scrive Alessandra Mastronardi sul suo profilo ufficiale. Una seconda stagione destinata ad avere lo stesso successo della seguitissima prima. L’Allieva ci ha salutati con finale aperto durante la prima stagione che attende gli sviluppi, da parte degli spettatori, durante la seconda. Alice Allevi, interpretata dalla Mastronardi, tornerà a raccontarci la sua storia da specializzanda di medicina legale e, accanto a lei, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi pronto a far colpo sulla studentessa.

L’Allieva 2: ecco quando andrà in onda la fiction su Rai 1

Si prepara a tornare sui nostri televisori la seconda stagione de L’Allieva, la fiction basata sui romanzi della scrittrice Alessia Gazzola. Ma quando andrà in onda la serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale? Ancora non c’è una data esatta e ufficiale, ma la messa in onda pare essere stata programmata per l’autunno di quest’anno. Nello specifico, si parla del mese di Ottobre ma non si esclude quello di Settembre, sempre su Rai 1.

L’Allieva: il titolo di un episodio della seconda stagione

Stando ai titoli dei libri di Alessia Gazzola su cui si basa la fiction, come si legge sul web, nella nuova stagione vedremo sicuramente “Le ossa della principessa” tra gli episodi de L’Allieva 2.