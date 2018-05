La7, Mentana fa tardi e Formigli sbotta a Piazza Pulita: video

Corrado Formigli contro Enrico Mentana e La7: “Sono anni che diamo notizie in diretta”

Corrado Formigli sbotta contro Enrico Mentana e La7. E’ quanto successo nella puntata di Piazza Pulita trasmessa giovedì 31 maggio 2018. Queste le parole pronunciate dal conduttore in diretta tv. “Alleluia. Eccoci qua. Grazie a Enrico Mentana per questa 35-40 minuti di ritardo. Mi scuso innanzitutto col pubblico a casa perché Piazza Pulita comincia alle 21.15. Mi scuso perché è un atto che mi ha messo un po’ in imbarazzo con i nostri ospiti (…). Dico soltanto che ovviamente questo ritardo non è dipeso da noi. E’ dipeso da una scelta della Rete. Vorrei comunque ribadire alla Rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie, che le seguiamo in diretta e siamo abituati a darle in diretta e ne siamo molto orgogliosi. Però queste sono cose tra di noi. Le cose importanti sono quelle che riguardano l’Italia“. Insomma, uno sfogo in diretta nazionale, quello di Formigli, per certi versi anche sorprendente. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettata una simile presa di posizione sia contro il TgLa7 sia contro il canale di Urbano Cairo ora diretto da Andrea Salerno.

Il video

Queste le immagini col momento in cui Formigli sbotta contro Mentana e La7 per l’inizio in ritardo di Piazzapulita. Il video è tratto da Twitter.

Formigli e l’attacco neanche tanto velato a Chicco. Qui succede il finimondo #MaratonaMentana #PiazzaPulita pic.twitter.com/kNcwGzcdAZ — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) May 31, 2018

La7: perché Enrico Mentana ha dato tardi la linea a Piazza Pulita

Il motivo per cui Enrico Mentana ha dato tardi la linea a Piazza Pulita è da ricercare in un fatto ben preciso. Giovedì sera, dopo Otto e Mezzo e fino alle 21.50 circa La7 ha ridato spazio al Tg La7 Speciale per commentare le immagini del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle prese con l’annuncio ufficiale dei 18 ministri del Governo-novità targato Lega e Movimento Cinque Stelle. Una decisione, evidentemente non condivisa con Corrado Formigli, che ha fatto slittare la partenza del talk show ad un orario ritenuto non accettabile dal conduttore.