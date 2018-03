La7: Lilli Gruber ha la tosse e chiude Otto e mezzo a gesti (Video)

A Otto e mezzo Lilli Gruber ha un brutto attacco di tosse e chiude la puntata così…

Lilli Gruber ha un attacco di tosse improvvisa ed è costretta a chiudere Otto e mezzo…a gesti. E’ quanto successo a La7 nella puntata che è andata in onda ieri sera, mercoledì 28 marzo 2018. Sul finale della trasmissione, la Gruber ha salutato i suoi ospiti (Marco Damilano in studio, Marco Travaglio e Beppe Severgnini in collegamento) ma non è riuscita a chiudere il programma come di consueto. Il motivo? La conduttrice – alla quale auguriamo di rimettersi presto – è stata colpita da ripetuti colpi di tosse che non le hanno consentito di portare a termine i saluti del caso. “Grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio ad Atlantide di Andrea Purgatori che stasera parte dallo scandalo Facebook…“. Queste le parole pronunciate dalla giornalista, che poco dopo su La7 con l’eleganza che la contraddistingue ha anche cercato di lenire i brutti “colpi” portando la mano sinistra verso la bocca.

La7, Lilli Gruber ha la tosse: il video da Otto e mezzo ed il tweet di Selvaggia Lucarelli

Ma niente da fare. La tosse non ha voluto saperne di andar via, così Lilli Gruber, probabilmente senza nessuna altra scelta, ha chiuso il programma di La7 praticamente a gesti, sollevando anche un po’ le braccia in modo tale da salutare i telespettatori di Otto e mezzo con un “ciao” più visto che sentito. Poi, a quanto pare la regia ha tolto l’audio, poco dopo anche riprendendo a distanza il sorriso imbarazzato dell’ospite in studio, Marco Damilano. Momenti notati anche da alcuni tele-addicted sui social. Ad esempio, c’è “Afderas” che, a proposito di quanto capitato alla Gruber in tv, in un cinguettio così osserva: “Le devon voler bene anche i cameraman che l’hanno inquadrata fino all’ultimo rantolo“. Tweet, questo, a cui fanno eco anche le parole di un personaggio noto, Selvaggia Lucarelli, che sui social ha così commentato l’episodio: “Alla sora Gruber j’è presa la tosse asinina“.

Alla sora Gruber j’è presa la tosse asinina. #Ottoemezzo — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 28, 2018