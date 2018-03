La Vita in Diretta svela gli ultimi giorni di Frizzi, Balivo commossa

La Vita in Diretta: Mario D’Amico, autore dell’Eredità e amico di Frizzi, svela i suoi ultimi giorni. Balivo commossa

Il mondo dello spettacolo e il pubblico del piccolo schermo piangono Fabrizio Frizzi. Oggi a La Vita in Diretta, tra i tanti omaggi e ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, c’è stato anche quello di Mario D’Amico, autore de L’Eredità e amico del conduttore che ha svelato come Frizzi ha vissuto gli ultimi giorni prima della scomparsa, avvenuta la scorsa notte a causa di un’emorragia cerebrale. Durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e Marco Liorni è intervenuta anche Caterina Balivo, collegata da Milano. Visibile la sua commozione: occhi lucidi e dolore dipinto in volto.

Mario D’Amico: “Lo studio ha protetto Fabrizio per diversi mesi”

“Lo studio ha protetto Fabrizio per diversi mesi. Piccoli incidenti quotidiani, piccoli ritardi…nessuno mai ha detto nulla”, spiega Mario D’Amico a proposito dell’ultimo periodo vissuto da Fabrizio Frizzi negli studi della Dear dove si registra L’Eredità. “Erano completamente tesi ad aiutarlo [gli addetti ai lavori, ndr] una specie di bozzo – continua raccontare l’autore – E questo anche secondo i medici, che gli consigliarono di tornare, lo ha aiutato”. D’Amico poi prosegue: “Noi siamo emozionati perché in qualche modo lo abbiamo accompagnato in maniera serena e bella in questa parte che poi è diventata tragicamente quella finale”. Nonostante Frizzi non stesse bene, la notizia della sua scomparsa è stata comunque inaspettata. Infatti l’autore spiega che nella serata di ieri aveva lavorato ai copioni delle prossime puntate dell’Eredità senza pensare che la tragedia fosse così imminente.

Caterina Balivo commossa: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Alla trasmissione di Rai Uno è intervenuta anche la Balivo. Già nelle scorse ore la conduttrice di Detto Fatto, trasmissione oggi sospesa, aveva scritto via social un ricordo su Frizzi; ricordo che ha poi sottolineato in modo sinceramente commosso a La Vita in Diretta. Caterina ha rimembrato i suoi albori televisivi al fianco di Fabrizio, visto che i primi passi su piccolo schermo li ha fatti proprio in compagnia del conduttore da poco scomparso.