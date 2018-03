I nuovi conduttori de La Vita in Diretta Estate sono Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli?

I conduttori de La Vita in Diretta Estate 2018 dovrebbero essere Gianluca Semprini ed Ingrid Muccitelli. Ad annunciarlo è TVBlog che, in un articolo pubblicato sabato 24 marzo 2018, oltre ad anticipare i nomi dei due presentatori della nuova edizione estiva del programma di Rai1 pare faccia anche un chiaro endorsement nei confronti del giornalista. “Ci sentiamo – scrive “Hit” sul noto sito di televisione – di lodare la scelta di Rai1 di affidare Vita in diretta a Semprini, un bravo giornalista scivolato – suo malgrado – nell’esperienza di Politics, ma che siamo certi possa fare molto bene in questa nuova avventura professionale nel territorio dell’infotaiment, trampolino di lancio per una ripartenza che potrebbe poi sfociare in nuovi incarichi autunnali“.

Chi è Gianluca Semprini, nuovo conduttore di Vita in Diretta Estate 2018

Chi è Gianluca Semprini, dato per certo alla conduzione di Vita in Diretta Estate 2018? Nato a Roma il 31 agosto 1970, Semprini è un giornalista professionista oggi in forza alla redazione di Rai News 24, canale del digitale terrestre dove attualmente conduce l’edizione serale del giornale. A Rai News Semprini è approdato lo scorso febbraio 2017, dopo che nel dicembre 2016 il suo programma su Rai3, Politics, fu chiuso per bassi ascolti. Prima dell’approdo in RAI, avvenuto nel luglio precedente, Semprini ha lavorato a Sky Tg24, anche moderando il confronto tra i candidati sindaco dell’edizioni amministrative 2016 e, prima ancora, quello tra i candidati delle primarie Pd 2013. Oggi Semprini sul suo profilo Twitter si definisce non soltanto come “giornalista Rai” ma anche come papà di “quattro figli“, con “qualche confusa opinione personale“.

La biografia di Ingrid Muccitelli, nuova conduttrice di Vita in Diretta Estate 2018

Qual è, invece, la biografia di Ingrid Muccitelli? Data anche lei per certa come nuova conduttrice de La Vita in Diretta Estate 2018, la Muccitelli è nata a Roma il 25 giugno 1979 ed è l’attuale presentatrice di Uno Mattina in Famiglia, il programma di Rai1 che conduce il sabato e la domenica insieme a Tiberio Timperi. Alla guida della trasmissione Rai è approdata nel 2014, sostituendo Francesca Fialdini, dal canto suo oggi al timone della versione classica di Vita in diretta con Marco Liorni. La carriera della Muccitelli iniziò nel 2003-2004, quando cominciò ha lavorare per Magnolia in qualità di redattrice di Markette, storico programma televisivo condotto da Piero Chiambretti.