La scelta di Sara è Luigi ma Lorenzo fa un gesto d’amore che spiazza tutti

La scelta di Sara è Luigi: la reazione di Lorenzo Riccardi

Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Qual è stata la reazione dell’altro corteggiatore Lorenzo Riccardi? Qualcosa di imprevedibile e inatteso per gli appassionati del Trono Classico. Durante la non scelta, Lorenzo si è reso protagonista dell’ultimo gesto romantico nei confronti di Sara. Cosa ha fatto di così speciale il ragazzo? Ha apertamente dichiarato di essersi innamorato dell’ex protagonista di Temptation Island. “Ti faccio un grande in bocca al lupo, mi dispiace non uscire da qui con la persona di cui mi sono innamorato. Grazie di tutto”, ha detto Lorenzo a Sara, come riporta News U&D. Parole importanti, che nessuno si aspettava e che hanno indubbiamente scosso la tronista. Quest’ultima ha infatti lottato parecchio durante il suo percorso con Riccardi e alla fine ha preferito il rivale Luigi, che fin da subito le ha mostrato dedizione e passione.